Kalač: Ibrahimović nastavlja da vrijeđa inteligenciju Bošnjaka

Podgorica, (MINA) – Lider Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović nikada ne bi pristao na političku saradnju sa nekadašnjim Demokratskim frontom (DF), da mu je zaista stalo do borbe protiv ideologije predsjednika Skupštine Andrije Mandića, kazao je predsjednik rožajskog odbora Socijaldemokrata Alen Kalač.

Ibrahimović je ranije rekao da čestitka Mandića upućena rukovodstvu Republike Srpske (RS) predstavlja grubo narušavanje bilateralnih i dobrosusjedskih odnosa Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Kalač je u reagovanju naveo da Ibrahimović nastavlja da grubo vrijeđa inteligenciju Bošnjaka i svih građana Crne Gore.

„Njegova najnovija reakcija na skandaloznu čestitku njegovog koalicionog partnera Mandića povodom obilježavanja neustavnog Dana RS predstavlja još jedan primjer političke manipulacije”, istakao je Kalač.

On je kazao da licemjerstvu Ibrahimovića i BS-a nema kraja.

„Da je predsjedniku BS-u zaista stalo do borbe protiv Mandićeve četničke ideologije, nikada ne bi pristao na političku saradnju s nekadašnjim DF-om, koji otvoreno slavi ratne zločince i slavljenjem srebreničkih dželata ponižava žrtve genocida”, rekao je Kalač.

On je kazao da Bošnjaci nijesu iznenađeni Mandićevim uvredljivim potezima, ali da licemjerstvo Ibrahimovića i BS-a nema kraja i da ga je sve teže podnijeti.

“Njihova spremnost da, zarad vlasti, pređu preko temelja dostojanstva i političkog morala pokazuje da im nijedan princip nije svet”, naveo je Kalač.

Prema njegovim riječima, vrijeme je da Ibrahimović i BS prestanu da vrijeđaju građane svojim očiglednim kontradikcijama.

„Neka odluče: ili neka napuste Vladu i sačuvaju ono malo političkog dostojanstva što im je ostalo, ili neka zaćute i prestanu da glume moralne autoritete, dok aktivno učestvuju u gaženju vrijednosti koje deklarativno brane i brukanju sopstvenog naroda koji bi trebalo da predstavljaju”, zaključio je Kalač.

