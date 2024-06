Joković: Avgustovska većina osvojila 19 mandata, DPS 11

Podgorica, (MINA) – Partije i liste koje su pobijedile na parlamentarnim izborima 30. avgusta 2020. godine osvojile su 19 madnata na lokalnim izborima u Andrijevici, a Demokratska partija socijalista (DPS) 11, saopštio je lider Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković.

„DPS je poražen i ima samo 11 mandata. Koalicija SNP i Demokrata ima osam odborničkih mandat, Pokret Evropa sad četiri, Koalicija Za budućnost Crne Gore tri, jedna građanska lista tri, a druga jedan mandat“, saopštio je Joković.

On je rekao da su zadovoljni rezultatom i pozvao sve koju su pobijedili na izborima 30. avgusta da odmah počnu razgovore i formiraju stabilnu većinu, poštujući volju građana Andrijevice.

„Vjerujem da ćemo formirati većinu i da ćemo imati stabilnu vlast u Andrijevici u naredne četiri godine“, kazao je Joković novinarima ispred izbornog štaba

On je dodao da smatra da se DPS neće nigdje vratiti na vlast u Crnoj Gori, a posebno ne u Andrijevici.

„Još prije preliminarnih rezultata rekao sam da samo sa DPS-om nećemo činiti vlast, da okosnicu treba da čine oni koji vrše vlast na državnom nivou, uz dvije građanske liste“, rekao je Joković.

