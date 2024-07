Izmjenama zakona do strožih kazni u saobraćaju

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović naložio je formiranje radne grupe koja će, kako je rekao, u najkraćem roku pristupiti izradi hitnih izmjena Zakona o bezbjednosti u saobraćaju čiji fokus će biti na drastičnom snaženju kaznene politike.

Šaranović je rekao da saobraćajne nesreće sa teškim posljedicama, kao pitanje koje je decenijama opravdano prisutno u javnosti, nije pitanje jednog organa u državi.

“Kako bi postigli krajnji cilj, a to je drastičan napredak u ovoj oblasti, apelujemo na društvo u cjelini, da zajednički radimo na ovome”, kazao je Šaranović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), rekao da je osim seta državnih organa, neophodno aktivno učešće i medijske zajednice i civilnog sektora.

“Svima nam je poznato da je za teške posljedice u saobraćajnim nesrećama najčešće odgovoran ljudski faktor, pa je za rad na podizanju svijesti kod vozača neophodan širi društveni odgovor”, dodao je Šaranović.

Prema njegovim riječima, izmjene zakona staviće fokus na drastično snaženje kaznene politike, uz primjenu pozitivne prakse.

“Takođe, predložiću radnoj grupi da razmotri modalitete uvođenja privremenih vozačkih dozvola za vozače starosti od 18. do 21. godine”, naveo je Šaranović.

On je dodao da će predložiti i da radna grupa za kategoriju mladih vozača razmotri i limitiranje snage motora motornih vozila kojima upravljaju, zabranu upravljanja motornim vozilom od 23 do šest sati, kao i limitiranje maksimalne dozvoljene brzine bez obzira na propisana ograničenja.

“Pored ovog, radna grupa koja je formirana na moju inicijativu sredinom januara, a čiji je zadatak implementacija stacionarnih radarskih sistema, do sada je otklonila određene normativne smetnje za realizaciju ovog značajnog projekta, koji je godinama bio mrtvo slovo na papiru”, naveo je Šaranović.

On je dodao da ubrzo očekuju instalaciju testnog uređaja da bi se praćenjem cijelog procesa, od zabilježavanja prekršaja do izdavanja prekršajnog naloga, utvrdile sve potrebe za nesmetano uvođenje ovog sistema u Crnoj Gori.

“Dodatna urgentna mjera prevencije je i to što je flota Avio-helikopterske jedinice na raspolaganju saobraćajnoj policiji za nadzor saobraćaja iz vazduha, čime će se, vjerujem doprinijeti većoj sigurnosti naših građana i turista”, rekao je Šaranović.

On je kazao da, svjesni ozbiljnosti problema saobraćajnih nezgoda, sprovode strateške inicijative i planiraju usklađivanje sa međunarodnim standardima kako bi unaprijedili bezbjednost saobraćaja i uticali na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama.

“To će biti potvrđeno i usvajanjem Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju 2024.-2030. godine, sa Akcionim planom za 2024-2025. godinu, koja će biti usvojena na sjednici Vlade u četvrtak”, rekao je Šaranović.

On je naglasio da samo zajedničkim, organizovanim i aktivnim pristupom svih subjekata šire društvene zajednice može se bitnije uticati na poboljšanje postojećeg stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja.

