Izbor VDT-a pomaže intenziviranju borbe protiv korupcije i kriminala

Podgorica, (MINA) – Izbor vrhovnog državnog tužioca (VDT) pomoći će Crnoj Gori da intenzivira borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, kazali su iz američke Ambasade u Podgorici.

Iz američke Ambasade su na društvenoj mreži X naveli da su srećni jer je izabran VDT koji je, kako su rekli, ključna institucija za održavanje vladavine prava.

“Ovaj dugo očekivani korak podržava put Crne Gore ka pristupanju Evropskoj uniji (EU) i pomaže državi da intenzivira borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala”, naveli su iz Ambasade.

