Ivanović: Vuković pušten i na putu ka Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Ivan Vuković je na slobodi i na putu ka Crnoj Gori, saopštio je potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović.

Pripadnici Bezbjednosno-informativne agencije Srbije priveli su Vukovića danas u Beogradu.

“U razgovoru s kolegom Markom Đurićem informisan sam da je poslanik Skupštine Crne Gore, Ivan Vuković, na slobodi i da je na putu ka Crnoj Gori”, napisao je Ivanović na mreži X.

