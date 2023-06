Identifikovano 1.426 potencijalnih žrtvi, pokrenute 244 istrage

Podgorica, (MINA) – U globalnoj operaciji protiv trgovine ljudima, koja je od 8. do 15. maja realizovana u Crnoj Gori i još 45 zemalja, identifikovano je 1.426 potencijalnih žrtvi i pokrenute su 244 nove istrage, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Uprave policije Crne Gore u okviru te akcije, koja je realizovana pod liderstvom Austrije i koordinirana od Europol-a, Frontex-a i INTERPOL-a, podnijeli dvije krivične prijave i identifikovali četiri žrtve starosti od sedam do 12 godina.

Iz policije su rekli da su zajedničke akcije uključivale aktivnosti širokog spektra organa za sprovođenje zakona, uključujući policiju, agencije za strance i kontrolu prelazaka državne granice, saobraćajnu policiju, socijalne i službe za zaštitu djece.

„Fokus aktivnosti bio je usmjeren na otkrivanje i razbijanje organizovanih kriminalnih grupa i meta visokog značaja umiješanih u trgovinu ljudima, naročito djece, seksualne eksploatacije i prisilnog kriminala i prinudnog prosjačenja“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su glavni ciljevi operacije bili identifikacija i zaštita žrtvi i potencijalnih žrtava trgovine ljudima i pružanje podrške.

Neke konkretne akcije, kako su rekli, bile su usmjerene na razbijanje kriminalnih mreža koje potencijalno iskorišćavaju žrtve porijeklom iz Južne Amerike, Azije, Afrike, Zapadnog Balkana i Ukrajine.

Iz policije su naveli da je tokom trajanja akcije identifikovano 138 osoba za koje sumnja da se trgovci ljudima.

„Konstantno sprovođenje aktivnosti na terenu dovelo je do 212 hapšenja, identifikacije 1.426 potencijalnih žrtava, a inicirane su 244 nove istrage“, kaže se u saopštenju.

Kako su rekli iz policije, usljed prisustva nadležnih organa na graničnim prelazima i glavnim saobraćajnim čvorištima, ukupno su propraćena 8.644 leta, dok su na graničnim prelazima aktivno praćena 3.984 punkta.

Iz policije su kazali da je za vrijeme trajanja zajedničke akcije približno 130 hiljada policijskih službenika širom svijeta provjerilo 1,6 miliona ljudi, 25,4 hiljade lokacija, 153,3 hiljade vozila, 72,85 hiljada dokumenata.

Navodi se da su službenici Uprave policije Crne Gore podnijeli dvije krivične prijave, identifikovali četiri žrtve starosti od sedam do 12 godina.

„Službenici Uprave policije Crne Gore, ukupno njih 23, sprovodeći planske aktivnosti, pružili su aktivno učešće u toj operaciji, kojom prilikom je ukupno uspostavljeno 17 kontrolnih tačaka, kontrolisano 12 osoba, 14 lokacija i devet ličnih dokumenata“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su u Podgorici podnešene dvije krivične prijave protiv dvije osobe zbog osnovane sumnje da su izvršile krivična djela trgovina ljudima, kao i jednu prekršajnu prijavu protiv jedne osobe zbog počinjenog prekršaja definisanog u Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici.

„U tim predmetima identifikovane su četiri maloljetne osobe uzrasta od sedam do 12 godina kao žrtve trgovine ljudima i zanemarivanja i shodno tome ostvarena je saradnja između službenika policije i centara za socijalni rad u cilju njihovog zbrinjavanja i pružanja podrške“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da je kontrolisano više lokacija, ugostiteljskih objekata.

Kako su dodali, za vrijeme operacije ostvarena je policijska saradnja sa međunarodnim partnerima u kojoj je izvršena razmjena operativnih podataka u cilju postupanja po domaćim i inostranim zahtjevima.

„Operativne aktivnosti planirane su tokom sastanka čiji je domaćin bio Frontex, a koordinisane su iz koordinacionog centra čiji je domaćin bio INTERPOL“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je Europol omogućio razmjenu informacija i pružio dvadesetčetvorosatnu operativnu analitičku podršku tokom sedmice akcije.

„Crna Gora, Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija, u saradnji sa drugim institucijama, ostaju posvećeni suzbijanju tog pojavnog oblika kriminaliteta, identifikaciji osumnjičenih i njihovom sankcionisanju, kao i identifikaciji žrtava u cilju pružanja neophodne pomoći“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS