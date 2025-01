I u petak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 10. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica – u terminu od 08 do 15 sati: dio ulica II Crnogorskog bataljona, Trifuna Đukića, Piperske, Slacko.

Danilovgrad – u terminu od 07 do 15 sati: Plana, dio Pričelja, Komunica, Daljam.

Podgorica / Tuzi – u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Ulcinj – u terminu od 08 do 13 sati: Donja Klezna. – u terminu od 08 do 14:30 sati: Zoganje, Briska Gora, Sutjel, Ćurke.

Kotor – u terminu od 08 do 09 sati: Dobrota- zgrade Pionir, područje iznad zgrade Maravinjak do Trećeg puta, Dobrota -područje od Studentskog doma do apoteke Medikor. – u terminu od 08 do 16 sati: Kovači, Gude Polje, Glavatićići, Višnjeva, Kubasi, Zagora, Krimovice, Platamuni, Trsteno.

Andrijevica – u terminu od 09 do 14:30 sati: Dulipoje.

Berane – u terminu od 09 do 14:30 sati: Glavaca i dio Taluma.

Bijelo Polje – u terminu od 09 do 16 sati: Radulići, Stubo, Ostrelj, Grančarevo, Pavino polje, Ivanje – Marinkovići, Sutivan, Ličine-Korita, Ivanje – škola, Ivanje – Koraći.

Kolašin – u terminu od 08 do 15 sati: Bulje, Smolice.

Mojkovac – u terminu od 08 do 15 sati: Babića polje. – u terminu od 09 do 15 sati: Školski centar (Gornji Mojkovac).

Petnjica – u terminu od 09 do 14:30 sati: Laze i dio sela Savin Bor.

Plav – u terminu od 09 do 14:30 sati: Novšiće.

Rožaje – u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Lovnice.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

