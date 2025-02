I u četvrtak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 13. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 07:00 do 15:00 sati: Ulica Vladike Viseriona Borilovića

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: ulica Raka Mugoše, naselje u ulici Crnogorskih Serdara, ulica Desanke Maksimović, ulica Partizanski Put, IRD Šume, dio Donjih Kokota

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 08:00-15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (moguća kraktotrajna isključenja), Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Spuža oko ”Mlin Šajo”, dio Komunice, Lazine oko Spomenika, dio Novog Sela

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Dragovoljića, Sjenokosi, Gvozdenice, Stara Varoš

Herceg Novi

-u terminu od 08:00 do 08:10 sati: Igalo- Servisna zona i područje oko EKO benzinske pumpe -kratkotrajni prekid u napajanju

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Bare Igalo, Ulica Trebinjska, korisnici prekoputa Instituta

-u terminu od 09:00 do 13:00 sati: Topla 2 -područje iznad Voli marketa i ulica Nikole Ljubibratića, Topla -Dom zdravlja i područje oko njega

-u terminu od 09:00 do 15:00 sati: Rose

Kotor

-u terminu od 08:00 do 09:30 sati: Dobrota- Dobojska, područje na početku Trećeg puta, područje ispod magistrale (zgrade Šćekić)

-u terminu od 08:00 do 14:00 sati: Risan – područje na mjestu stare fabrike Ljekobilje, Bujevina

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni, Trsteno

-u terminu od 09:00 do 12:00 sati: Glabatske kućice

Bar

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Dio korisnika u Barksom polju (područje Milanovog mosta, naselje ispod Volujice), Zaljevo ispod i iznad magistrale, Sveti Ivan, dio korisnika u Dobroj Vodi, Gornja Poda i tunel “Ćafe, dio korisnika ispod i iznad magistrale na Velikom pijesku (Dubrava od 92. od 124. ulice)

-u terminu od 09:00-14:00 sati: Dio korisnika u Dobroj Vodi (Pod Glavicom/Bijela Glavica) iznad marketa “Voli – Brkanović”

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Dio sela Zaostro (korisnici koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Zaostro 2)

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica (korisnici koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Trešnjevo 1)

Rožaje

-u terminu od: 9:00 do 14:30 sati: Selo Klanac

Petnjica

– u terminu od: 9:00 do 14:30 sati: Bor, dio Godočelja (korisnici koji se napajaju sa izlaza 0,4kV Paljuh)

Bijelo Polje

-u terminu od 09:00-15:00 sati: Nikoljac – naselje Kotlara

-u terminu od 09:00 do 16:00 sati: Dobrakovo, Jabučno, Zaton – stara škola, Pavino Polje, Bliškovo, Njegnjevo – staro selo, Zaton – Klinac, Godijevo, Ribarevine, Gornja Lješnica, Kruševo, Pripčići, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava, Medanovići (naselje prema Gimnaziji), Cerovo, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Cerovići,, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice

Plav

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika,Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice (korisnici koji se napajaju sa TS 10/0,4 kV Brezojevice 1)

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornji Lepenac, Jakovići, Donji Lepenac, Gornja Polja

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Velje Duboko, Višnje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Bojići

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Potpeće

Šavnik

-u terminu od 09:00 do 15:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac, Seoca

Žabljak

-u terminu od 09:00 do 15:00 sati: Suvodo

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS