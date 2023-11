Hrebičkova: Češka podržava evropski put Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Zvanični Prag ne dovodi u pitanje podršku evropskoj integraciji Crne Gore, kazala je ambasadorka Češke u Podgorici Janina Hrebičkova, dodajući da vjeruju da promjene mogu donijeti pozitivne tendencije u crnogorsko – evropskim odnosima.

Premijer Milojko Spajić, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, razgovarao je danas sa Hrebičkovom, koja je prenijela pozdrave predsjednika Vlade Češke Petra Fijale i poželjela uspjeh u radu 44. Vladi.

“Zvanični Prag ne dovodi u pitanje podršku evropskoj integraciji Crne Gore. Vjerujemo da promjene mogu donijeti nove, pozitivne tendencije u crnogorsko – evropskim odnosima”, rekla je Hrebičkova.

Spajić je zahvalio na čestitkama i istakao da su odnosi dvije zemlje dobri i da postoji prostor za unapređenje saradnje u domenu unutrašnjih poslova, finansija i turizma.

„Podrška Češke evropskom putu Crne Gore, od velikog je značaja kako na političkom, tako i na ekspertskom planu, kazao je Spajić.

Iz Spajićevog kabineta naveli su da su u kontekstu aktuelnih prilika u zemlji sagovornici, između ostalog, razgovarali o popisu stanovništva.

”Otvoreni smo prema svim dobronamjernim pojedincima i organizacijama koje žele dobro Crnoj Gori”, poručio je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS