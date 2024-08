Hot podnio ostavku na sve funkcije u PES-u

Podgorica, (MINA) – Vršilac dužnosti direktora podgoričkog preduzeća “Čistoća” Denis Hot dao je ostavku na sve partijske funkcije u Pokretu Evropa sad (PES).

Hot je, kao razlog napuštanja PES-a, naveo neozbiljnost u radu partije i nepoštovanje ljudskih kvaliteta i moralnih vrijednosti članova.

“Obavještavam vas da podnosim ostavku na sve partijske funkcije, kao i da više ne želim da budem član PES-a”, kazao je Hot u saopštenju, prenosi Pobjeda.

On je dodao da su neki od, kako je naveo, brojnih razloga potpuna neozbiljnost u radu partije, nepoštovanje i necijenjenje ljudskih kvaliteta i moralnih vrijednosti njenih članova, odnosno, konkretno ličnog doprinosa i zalaganja u njenom radu i razvoju od samog početka.

“Visoko pozicioniranje ljudi sa sumnjivim diplomama i biografijama je praksa koja nije smjela biti dopuštena”, poručio je Hot.

On je istakao da je vjerovao i iskreno se zalagao za promjenu dosadašnjeg društvenog sistema u Crnoj Gori i stvaranje svjetlije i bolje budućnosti za sve ljude, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku i političku pripadnost.

“Nažalost, pojedinci su pokazali svoje pravo lice u periodu kada je partija doživjela svoj vrhunac, odnosno, kada su počeli da djeluju sa pozicije moći”, ocijenio je Hot.

Prema njegovim riječima, nesumnjivo je da je partija krenula u smjeru koji se kosi sa njegovim životnim i političkim principima.

