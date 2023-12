Građani da prijave eventualne nepravilnosti koje uoče na popisu

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pozvala je građane da kontaktiraju pravni tim te stranke, ukoliko uoče nepravilnosti na popisu stanovništva.

Iz DPS-a su kazali da u slučaju da uoče bilo kakvo kršenje procedure od samih popisivača, ili saznanja da postoje druge povrede koje bi mogle ukazati na neregularnost procesa, građani mogu da im se obrate putem telefona 069/907-965 i e-maila [email protected].

Kako su naveli, telefonske linije biće otvorene od osam do 20 sati svakog dana.

Iz DPS-a su rekli da će građani koji im se obrate ostati u potpunosti anonimni i da će se pravni tim te stranke baviti podnošenjem prijava.

„Naša je dužnost da se tokom realizacije popisa postaramo da on prođe bez bilo kakvih nezakonitosti, a što je u interesu cjelokupnog društva“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS