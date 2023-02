Glavni odbor donijeće odluku o predsjedničkom kandidatu Demokrata

Podgorica, (MINA) – Glavni odbor Demokratske Crne Gore donijeće odluku o tome ko će biti kandidat te partije za predsjednika države, kazao je lider Demokrata Aleksa Bečić.

On je, u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti, rekao da je Predsjedništvo Demokrata zadužilo sve predsjednike opštinskih i mjesnih odbora da odmah pripreme infrastrukturu za početak realizacije izborne kampanje.

Bečić je naveo da ga je Predsjedništvo na sjednici koja je održana večeras zadužilo da sazove sjednicu Glavnog odbora na kojoj će se utvrditi kandidat Demokrata za predsjednika Crne Gore.

Na pitanje da li je on najozbiljniji kandidat, on je odgovorio da će tu odluku donijeti Glavni odbor partije.

Bečić je kazao da istraživanja javnog mnjenja pokazuju da su birači Demokrata i Evrope sad bezrezervno za zajednički nastup.

