Glavni grad tvrdi da nije vlasnik portala GIS

Podgorica, (MINA) – Glavni grad nije ustupio podatke građana, niti je vlasnik portala podgoričkog Geografskog informacionog sistema (GIS), saopštili su iz Glavnog grada.

Oni su to kazali povodom navoda odbornika Demokratske partije socijalista (DPS) Stefana Ćulafića da se na portalu GIS može doći do ličnih podataka građana Podgorice.

“Obavještavamo vas da Glavni grad nije ustupio podatke, nije vlasnik spornog GIS portala, niti ima nadležnosti nad njegovim upravljanjem”, kaže se u saopštenju Glavnog grada.

Kako se dodaje, Glavni grad nije ustupio sporne podatke o planskoj dokumentaciji, u sklopu kojih su i lični podaci, niti ih posjeduje u obliku u kojem su oni prikazani.

“Podaci nijesu distribuirani putem web prezentacije Glavnog grada, što u potpunosti demantuje navode Ćulafića, te vjerujemo da će u nekom od narednih obraćanja provjeriti činjenice prije iznošenja neistina i uzbunjivanja javnosti”, poručili su iz Glavnog grada.

Oni su kazali da su od kompanije GDI Solutions, čija demo verzija sajta je neko vrijeme bila dostupna javnosti, dobili odgovor da su podatke građana dobili tokom 2021. godine od Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

“Kako Glavni grad nema nikakav ugovor sa pomenutom kompanijom, niti smo na bilo koji način učestvovali u razmjeni podataka između njih i Ministarstva, molimo da im se obratite za dodatna pojašnjenja, a kako bi se javnost na pravi način informisala”, zaključuje se u saopštenju.

