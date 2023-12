GI “21. maj”: Porazni rezultati PISA testiranja

Podgorica, (MINA) – Naučno znanje, modernizacija i međunarodna konkurentnost crnogorske prosvjete ne mogu se graditi na desekularizaciji države i zanemarivanju obrazovnog procesa, rekli su iz Građanske inicijative (GI) “21. maj”.

Iz GI “21. maj” su kazali da su rezultati PISA testiranja za prošlu godinu, koji obuhvataju matematičku, čitalačku i naučnu pismenost crnogorskih petnaestogodišnjaka, porazni.

Oni su rekli da je testiranje pokazalo da Crna Gora spada u trećinu najlošije rangiranih država na svijetu, čime je, prema njihovoj ocijeni, pojačan sunovrat sistemski odavno marginalizovanog osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja.

“Dodatno, imajući u vidu prosvjetne ministre i njihove najbliže saradnike koji su prije tri godine došli na talasu klero-nacionalističkog litijaškog pokreta logično je da obrazovni sistem osnažuje đake čija je pismenost nižerazredna”, smatraju u GI “21. maj”.

Oni su rekli da se ne može naučno znanje, modernizacija i međunarodna konkurentnost crnogorske prosvjete graditi na desekularizaciji države i zanemarivanju obrazovnog procesa.

“Ili, što bi rekao zaboravljeni srpski prosvjetitelj Dositej Obradović, kome svi bivši i sadašnji svetosavski ideolozi, jezički i politički velikosrbi i njihova periferna crnogorska posluga nijesu ni do članaka, “knjige, braćo moja, knjige a ne zvona i praporci””, zaključuje se u saopštenju.

