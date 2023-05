Funkcioneri da ne koriste ubistvo Jovanovića u partikularne svrhe

Podgorica, (MINA) – Javni funkcioneri i političari treba da pređu sa riječi na djela i da prestanu sa instrumentalizacijom ubistva glavnog i odgovornog urednika lista Dan Duška Jovanovića u partikularne svrhe, poručili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije su podsjetili da je sjutra 19 godina od ubistva Jovanovića i “najvećeg zločina protiv slobode izražavanja u Crnoj Gori”.

Kako su istakli, nadležne institucije i dalje nijesu procesuirale nalogodavce i sve počinioce, niti je utvrđena odgovornost za nedjelotvorno sprovođenje istraga.

„Svaki 27. maj služi kao opomena javnim funkcionerima i političarima da pređu sa riječi na djela i da prestanu sa instrumentalizacijom tog slučaja u partikularne svrhe“, rekli su iz CGO.

Oni su poručili da bez cjelovitog razrješenja tog ubistva neće biti funkcionalne vladavine prava u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS