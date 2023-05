Fukcionersku kampanju nastavila i nova vlast

Podgorica, (MINA) – Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) pozvao je premijera, ministre i druge državne funkcionere da se, kako su kazali, suzdrže od funkcionerske kampanje i time prekinu ugrožavanje legitimiteta izbornog procesa.

Kako je saopšteno iz CeMI-ja, intenziviranjem kampanje za predstojeće parlamentarne izbore primjetno je sve učestalije učešće visokih državnih funkcionera u izbornoj kampanji, sa državnih pozicija koje pokrivaju.

“Funkcionerska kampanja je možda najrasprostranjeniji oblik zloupotrebe državnih resursa u Crnoj Gori, jer političari ignorišu Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja uslijed lošeg zakonskog okvira koji nedekvatno definiše sankcionisanje ovih zloupotreba”, navodi se u saopštenju.

Iz CeMI-ja su rekli da, pored nelegalne zloupotrebe pozicije i državnih resursa, takva vrsta kampanje predstavlja nedemokratsko ponašanje predstavnika vlasti i degradiranje izbornog procesa u cilju obezbjeđivanja nelojalne prednosti.

Oni su ocijenili da trenutna vlast nastavlja praksu prethodnih vlada, koju su svojevremeno snažno kritikovali ukazujući da kreira nedostižnu institucionalnu prednost tada vladajuće Demokratske partije socijalista.

“Napominjemo da su funkcioneri imali dovoljno vremena da prezentuju javnosti svoja dostignuća, a da u ovom segmetnu kampanje tu ulogu trebaju da imaju predstavnici lista koji nijesu na funkciji”, istakli su iz CeMI-ja.

U toj nevladinoj organizaciji smatraju da, u cilju snaženja demokratizacije crnogorskog društva, mora da postoji jasna razlika između uloge javnog funckionera i političkog aktiviste, posebno za vrijeme izbornog procesa.

Iz CeMI-ja su pozvali i medije i građane da prijavljuju funkcionersku kampanju pogotovo ako se odvija u toku radnog vremena kada bi funkcioneri trebali da budu na radnim mjestima i ako koriste državne ustanove i službene automobile u svrhu kampanje.

“Kao društvo moramo da izgradimo svijest da je ovakvo nedemokratsko ponašanje neprihvatljivo i da izborna utakmica mora biti jednaka za sve”, zaključuje se u saopštenju.

