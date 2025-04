Formiraće radnu grupu za izradu novog Nacrta zakona o rehabilitaciji i zapošljavanju OSI

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga objaviće javni poziv za predlaganje najmanje tri predstavnika nevladinih organizacija (NVO) za učešće u Radnoj grupi za izradu Nacrta zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (OSI).

Iz Vlade je saopšteno da su predstavnici Vlade, Zavoda za zapošljavanje, udruženja osoba sa invaliditetom i Unije poslodavaca postigli saglasnost o zajedničkom radu na novom Nacrtu zakona.

Navodi se da su današnjem sastanku prisustvovali predstavnici Kabineta premijera Milojka Spajića, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga i Ministarstva finansija.

“Postigli su saglasnost o započinjanju novog procesa izrade Nacrta zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je na sastanku zaključeno da će Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga sjutra uputiti javni poziv za predlaganje najmanje tri predstavnika NVO iz reda reprezentativnih OSI za učešće u Radnoj grupi za izradu Nacrta zakona.

“Dogovoreno je da rok za izradu Nacrta zakona bude dva mjeseca od dana formiranja Radne grupe, a u slučaju potrebe može biti i prolongiran”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da će Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga informisati predstavnike udruženja osoba sa invaliditetom o roku za upućivanje Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku ostvarivanja prava na subvencije za objavu u Službenom listu.

Kako su kazali, očekuju da će isti biti objavljen do kraja mjeseca.

“Zajednički cilj je da se pronađu i definišu najbolja rješenja koja će dodatno unaprijediti i urediti prava i obaveze iz ovog zakona”, zaključuje se u saopštenju.

