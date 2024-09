Evropski savez: Vlada odgovorna za neadekvatnu reakciju na pojavu kju groznice

Podgorica, (MINA) – Nadležne institucije nijesu adekvatno reagovale na pojavu kju /Q/ groznice, zbog čega Vlada mora snositi odgovornost, poručeno je na konferenciji za novinare Evropskog saveza (ES).

Kandidat za odbornika te koalicije, Budimir Mugoša, kazao je da je bolesti uvijek bilo i biće je, ali je pitanje kako su nadležne institucije reagovale na pojavu kju groznice.

„Mi danas želimo da skrenemo pažnju na kardinalne greške državnih organa i potencijalne posljedice po zdravlje i ekonomiju Crne Gore“, rekao je Mugoša.

Kako je naveo, bolest se pojavila u junu i nadležne institucije nijesu uopšte reagovale kako je trebalo.

„Da su u početku suzbile tu bolest, danas ne bismo imali epidemiju“, istakao je Mugoša.

On je kazao da ne ulazi u to zašto je tako urađeno, da li namjerno ili iz neznanja, ali, kako je naveo, neko mora da snosi posljedice.

„Kada su došli u poziciju da je na osam farmi registrovana kju groznica, počelo je ubijanje tih životinja. Prvi problem koji je nastao je da li su odlučili da plate štetu tim ljudima, jer je farmerima to veoma važno. Gubitak deset ili 15 krava nijedan farmer ne može sam da podnese bez bankrota“, smatra Mugoša.

Prema njegovim riječima, pošto bolest nije na A listi opasnih i zaraznih bolesti, država po zakonu nema obavezu da plati nastalu štetu.

„Međutim, kako je faktičko stanje takvo da je ova bolest uzela maha i napravila ogromnu štetu, država je morala da zauzme stav – platiće ili neće platiti“, rekao je Mugođa.

On je upozorio da će, ako država kaže da neće platiti, farmeri da kriju bolest.

„A to znači da postoji rizik da se mlijeko od tih životinja nađe na trpezama i zarazi ljude. To je ogroman problem i ogromna opasnost“, objasnio je Mugoša.

On je kazao da su nadležni imali vremena da isplaniraju nesmetano uklanjanje zaraženih životinja, ali su, kako je rekao, i tu omanuli.

“Izjava da nijesu imali vremena i da je to bilo na brzinu nije tačna, jer su te životinje živjele na farmama preko dva mjeseca i širile bolest, takođe su mogle živjeti još deset dana dok se ne pronađe adekvatna lokacija“, smatra Mugoša.

Prema njegovim riječima, način na koji su te životinje zakopane stvara najveći problem, a njihova ekshumacija je kardinalna greška.

„U pitanju je zakon, jer ekshumacija leševa može da se radi samo uz odobrenje nadležnih organa, nikako uz odobrenje veterinarskog inspektora, a njihovo premještanje na drugu lokaciju, koja takođe nije adekvatna, završeno je kako je završeno“, naveo je Mugoša.

On je naglasio da neko mora da odgovara za opasnost koja je nastala.

„S druge strane, danas imamo 30 životinja koje su predviđene za eutanaziju, ne znamo gdje su one, da li su izvor zaraze, da li su odvojene od drugih životinja, i da li ljudi koji se njima bave takođe

imaju opasnost da budu zaraženi. Neko za ovo mora da odgovara“, istakao je Mugoša.

Kako je naveo, Crna Gora ima obavezu u pregovaračkim poglavljima 11, 12 i 13 da ima pogone za nesmetano uklanjanje životinjskih ostataka.

„Dobijen je novac za to postrojenje 2018. godine. Od 2018. godine do danas, ništa nije urađeno.

Da je urađeno, možda ne bismo imali probleme. I to je još jedan razlog zbog kojeg neko mora da odgovara zašto to nije urađeno“, zaključio je Mugoša.

Predstavnik ES i predsjednik Glavnog odbora Socijaldemokratske partije, Mirko Stanić, istakao je da Crna Gora ima neodgovornu vlast, premijera i članove Vlade.

„Pošto je vođenje države puno ozbiljnija stvar nego što oni stvarno misle, danas imamo zdravstvenu krizu i manjkanje povjerenja i u zdravstveni sistem i u sistem državne uprave“, naveo je Stanić.

Prema njegovim riječima, ako prvi ljudi države kažu da se bolest ne prenosi sa životinje na čovjeka, a poslije samo jednog dana su prijavljeni slučajevi u Danilovgradu, očigledno je da se stvara problem.

„Ukoliko imamo ovu sprdnju sa zakopavanjem mrtvih životinja u jednom nikšićkom selu, koje su potpuno nestručno zakopane, pa onda namjeru za njihovu ekshumaciju i prenošenje u nikšićko selo đe se nalazi izvorište tri rijeke, onda se na djelu pokazuje što se dešava kad imate neozbiljnog ministra i neozbijnog premijera“, istakao je Stanić.

Kako je kazao, ako je Crna Gora ozbiljna država, ne može se desiti da svi ostanu na funkcijama.

„Ako ostanu svi na funkcijama, prvi koji treba da ode je premijer (Milojko) Spajić, jer je on najodgovorniji za sva dešavanja u državi. On postavlja nesposobne, nestručne ljude koji dovode do ogromne poljoprivredne krize“, kazao je Stanić.

Vlada, kako je naveo, ne ispunjava ono što su osnovne obaveze svake vlade – da održava red, privredni sistem i pomaže svojim građanima.

„Iz ovog slučaja, od poljoprivrednika do pitanja zdravstva, vidi se da je građanin na zadnjem mjestu za ovu Vladu. Zbog toga Vlada mora snositi odgovornost“, zaključio je Stanić.

