EU se raduje formiranju nove vlade u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) se raduje najavi o formiranju nove vlade u Crnoj Gori, ali briselski zvaničnici ne žele da komentarišu sastav vlade.

Portparol EU Peter Stano je, u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, naveo da nije na EU da komentariše koga bi vlada konkretno uključivala.

„Jasno očekivanje EU je da nova proevropska vlada u Crnoj Gori odgovori na težnje većine Crnogoraca da napreduju na putu pristupanja zemlje EU“, rekao je Stano.

On je poručio da za to sve političke snage moraju da rade zajedno na sprovođenju EU reformi.

Za EU je važno da nova vlada u Crnoj Gori bude jaka i proevropska, kao i sposobna i posvećena da nastavi reforme vezane za EU.

“Podstičemo sve političke aktere u Crnoj Gori da se brzo usredsrede na izgradnju konsenzusa o prioritetnim akcijama potrebnim za napredovanje Crne Gore na njenom putu ka EU, posebno u oblasti vladavine prava, kako bi se ispunila privremena mjerila iz poglavlja 23 i 24, posebno putem imenovanja na upražnjena mesta u pravosuđu”, naveo je Stano.

On je dodao da EU cijeni posvećenost Crne Gore na njenom putu ka članstvu u EU, što je želja velike većine građana Crne Gore, i da je spremna da pojača svoju podršku.

