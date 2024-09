EU garant sigurne i prosperitetne Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) garant je sigurne i prosperitetne Crne Gore, poručeno je sa sastanka ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića sa novoimenovanim ambasadorom Unije u Crnoj Gori Johanom Satlerom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, na sastanku je potvrđena čvrsta opredijeljenost ka ubrzanoj integraciji Crne Gore u Uniju, čemu će doprinijeti dalje intenziviranje reformi i beskompromisna borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Dodaje se da su se Šaranović i Satler saglasili da je saradnja ministarstva i Delegacije EU u Crnoj Gori na visokom nivou, navodeći da vjeruju da će ona u narednom periodu biti nastavljena u istom duhu.

„Konstatovano je da je ministarstvo u prethodnom periodu ostavrilo sjajne rezultate i dalo puni doprinos na ispunjavanju obaveza iz EU agende, što je u krajnjem rezultiralo dobijanjem pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR)“, navodi se u saopštenju.

Šaranović je istakao da su bezbjednost i stabilnost države neodvojive od evropskih vrijednosti, dodajući da će Crna Gora, uz podršku EU, dosljedno jačati vladavinu prava i službe obavještajno – bezbjednosnog sektora.

„Ovaj sastanak označio je nastavak odlučne, strateške saradnje ministarstva i Delegacije EU, a koja će doprinijeti izgradnji sigurne, pravedne i prosperitetne budućnosti Crne Gore“, zaključuje se u saopštenju.

