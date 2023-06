Đurović: Srčanost crnogorskih košarkašica garancija još većih uspjeha

Podgorica, (MINA) – Energija, hrabrost i srčanost crnogorskih košarkašica garancija su još većih uspjeha u budućnosti, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je čestitala ženskoj košarkaškoj reprezentaciji Crne Gore na plasmanu u četvrtfinale Evropskog prvenstva.

“Vaša energija, hrabrost i srčanost garancija su još većih uspjeha u budućnosti. Srećno”, navela je Đurović na Tviteru /Twitter/.

Izabranice Jelebe Škerović u četvrtfinalu će igrati protiv Francuske u četvrtak.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS