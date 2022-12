Đurović: Očekujemo da Đukanović predloži Lekića za mandatara

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović kazala je da očekuje da će predsjednik države Milo Đukanović potpisati izmjene Zakona o predsjedniku i nakon toga pokrenuti konsultacije i predložiti Miodraga Lekića za mandatara za sastav nove vlade.

Đukanović je vratio Skupštini izmjene Zakona o predsjedniku, koje su sinoć u parlamentu usvojene drugi put, zbog greške u nazivu akta.

Đurović je kazala da nije greška u Zakonu o izmjenama i dopunama zakona koji je usvojen sinoć u parlamentu drugi put, već u propratnom aktu.

“Greška je ispralvjena i sjutra ujutru će biti ponovo dostavljen prateći akt, jer je Zakon već dostavljen”, kazala je Đurović u emisiji Intervju na Televiziji Crne Gore.

Ona je objasnila da je Zakon u proceduri po hitnom postupku i da Đukanović ima ustavnu obavezu da ga potpiše.

“Ne vjerujem da će Đukanović sebi dozvoliti da uđe u direktno kršenje Ustava“, istakla je Đurović.

Đurović je rekla da podrška lideru Demosa Miodragu Lekiću kao mandataru za sastav nove vlade nikada nije bila upitna.

Ona je kazala da parlamentarna većina očekuje od Đukanovića da nakon stupanja na snagu izmjena Zakona o predsjedniku pokrene postupak konsultacija i nakon toga predloži Lekića za mandatara.

„Nakon toga postoje rokovi unutar kojih Lekić treba da predloži Skupštini sastav i program Vlade. Ubijeđena sam da će, poslije sveg ovog što smo prošli, partije parlamentarne većine to pitanje na najbrži način riješiti”, istakla je Đurović.

Komentarišući to što je danas otkazana sjednica Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore (POSP) u Strazburu, Đurović je rekla da je razgovarala sa kopredsjedavajućim POSP-om Vladimirom Bilčikom.

Kako je navela, u razgovoru sa Bilčikom nije se postavilo pitanje određenog zakona, nego ukupna dešavanja u Crnoj Gori.

“Pod ukupnim dešavanjima smatram i dešavanja ispred zgrade parlamenta ali i glasanje oko sudija Ustavnog suda”, objasnila je Đurović.

Ona je rekla da je ubijeđena da postoji komunikacija između Bilčika i pojedinih političkih aktera iz Crne Gore, kao i da tu postoji određeni uticaj.

Komentarišući usvajanje izmjena Zakona o predsjedniku uprkos mišljenju Venecijanske komisije da to ne bi trebalo da se, Đurović je kazala da mišljenje treba posmatrati sveukupno.

Ona je kazala da ima utisak da se mišljenje VK posmatra kao švedski sto, jer, kako je navel, svako izvlači iz njega ono što mu prija da čuje.

Na pitanje da li nakon svega postoji opasnost od međunarodne izolacije Crne Gore, Đurović je rekla da je interes nekih struktura da se stvori slika da je nova parlamentarna većina antievropska.

“Parlamentarna većina je jasno pokazala da želi da formira sve institucije u Crnoj Gori i da želi da država bude članica Evropske unije”, navela je Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS