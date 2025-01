Đurašković: Cetinje pogođeno nezapamćenom tragedijom

Podgorica, (MINA) – Cetinje je danas pogođeno još jednom nezapamćenom tragedijom koja je sve ostavila u šoku i nevjerici, rekao je gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković.

On je izrazio je saučešće porodicama stradalih u današnjoj pucnjavi na Cetinju, u kojoj je ubijeno više osoba, a četiri su teško povrijeđene.

„Cetinje je danas pogođeno još jednom nezapamćenom tragedijom koja nas je sve ostavila u šoku i nevjerici. Izgubili smo naše drage sugrađanke i sugrađane, među kojima i nevinu djecu, što ovaj gubitak čini još bolnijim i težim za razumjeti”, kazao je Đurašković.

On je kazao da su misli i molitve uz porodice koje su izgubile svoje najmilije.

„Teško je pronaći riječi koje bi mogle opisati dubinu ove tragedije, ali obećavam da ćemo kao gradska uprava učiniti sve što možemo da im pružimo podršku i saosjećanje u ovim teškim trenucima”, naveo je Đurašković.

On je zamolio sve građane Prijestonice da u teškim danima budu uz porodice žrtava i povrijeđenih, da saosjećaju sa njihovim bolom i pruže podršku jedni drugima.

„Još jednom izražavam najdublje saučešće porodicama stradalih, a povrijeđenima u ovom bezumnom činu želim brz i uspješan oporavak”, kazao je Đurašković.

On je saopštio da Prijestonica prekida manifestaciju „Novogodišnja priča u Prijestonici” i otkazuje sve planirane događaje u narednom periodu, uključujući i dodjelu Povelje Ivan Crnojević.

