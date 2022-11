Đukanović: Proces izbora sudija Ustavnog suda vratiti na početak

Podgorica, (MINA) – Proces izbora sudija Ustavnog suda treba vratiti na početak, i onda dijalogom doći do rješenja, smatra predsjednik države i lider Demokratske partije socijalista (DPS), Milo Đukanović.

On je, komentarišući današnji sastanak predstavnika parlamentarnih partija, rekao da imaju različite pristupe nekim otvorenim pitanjima političkog života i da je pristup DPS-a da se prvo pošalje poruku privrženosti Ustavu Crne Gore.

„Drugo, da smo spremni da razgovaramo o izboru sudija Ustavnog suda, ali ne onako kako je započeto. A započeto je naopako, tako što je na Ustavnom odboru predstavljena lista kandidata parlamentarne većine“, kazao je Đukanović novinarima nakon Balkanskog integracionog foruma.

Đukanović je kazao da je parlamentarna većina to uradila očekujući da će nakon toga nekog iz opozicije ubijediti da podrži njihove predloge, umjesto da prethodno razgovaraju i da se dođe do zajedniče liste.

Prema njegovim riječima, treća ideja DPS-a je bila da se što prije otvori razgovor o održavanju vanrednih parlamentarnih izbora.

„Nasuprot tome, većina predstavnika aktuelne većine je insistirala da se izabere makar jedan sudija Ustavnog suda“, rekao je Đukanović.

Kako je kazao, saglasili su se da izbor jednog sudije ne znači funkcionalnost Ustavnog suda, ali bi makar stvorili privid rješenja.

„Ali, nama ne treba privid, nego rješenje. Opet smo imali ponudu da se poigravamo sa politikom i nacionalnim interesima. Moramo makar na trenutak razumjeti da smo primarno odgovorni prema državi“, istakao je Đukanović.

On je kazao da je teško pretpostaviti da će Ustavni sud i tada, sa izabranim četvrtim sudijom, doći i do jedne odluke, jer je za svaku odluku potrebno da svo četvoro sudija glasa za.

Upitan da li će DPS glasati za kandidate, on je kazao da ne pristaju da se naknadno uključe.

„Znamo svi da će biti izabran onaj sudija koji dobije dvije trećine. Da bi se dobila ta većina, potreban je dogovor vlasti i opozicije“, rekao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, ako je parlamentarna većina samo izašla sa ponudom četvoro sudija, onda je jasno da ne računa na podršku opozicije.

„Smatram da je ova procedura do sada promašena i da se treba vratiti na početak i pokušati jednim ozbiljnim dijalogom doći do nekih rješenja koja će nakon toga dobiti finalnu prohodnost na plenumu“, kazao je Đukanović.

Na pitanje da li će potpisati Zakom o predsjedniku, Đukanović je kazao da treba ostaviti to i vidjeti kako će odreagovati parlamentrana većina.

„Vidjeli ste da sam, računajući na nefunkcionalnost Ustavnog suda, napravio iskorak ka Venecijanskoj komisiji. Naravno, moguće je napraviti iskorak i ka sudu u Strazburu. Koristićemo sve mahnizme. Ne treba obaveštavati one koji su pogazili Ustav šta će biti moj stav po tom pitanju“, dodao je Đukanović.

On je ocijenio da je dragocjeno da se vidi do koje mjere može da ide neodgovornost prema ustavnom poretku i prema državi.

„Mislim da se iz svih ovih pustupaka crnogorska javnost uči o kvalitetu crnogorske političke scene“, kazao je Đukanović.

Upitan o protestu Ima nas i da li će doći na sljedeći protest, Đukanović je rekao da je jasno podržao interes tog dijela crnogorske javnosti da je, kada se zatvore institucije i kada se one počnu ponašati protivustavno, legitimno i van institucija pokušati obezbijediti njihovu funkcionalnost.

„Ja sam tu svakog trenutka, samo sam mislio da je u tim trenucima pametnije dati prostor nekim drugim ljudima“, dodao je Đukanović.

Kako je naveo, dragocjeno je što su se tamo pojavili neki novi ljudi, koji pokazuju da u Crnoj Gori ima, potpuno van partija i politike, intelektualne i slobodne javnosti koja je odgovorna i patriotski okrenuta crnogorskim interesima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS