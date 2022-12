Đukanović: Ponosni smo na činjenicu da u Crnoj Gori nema antisemitizma

Podgorica, (MINA) – Crna Gora prolazi kroz delikatnu fazu demokratskog razvoja, ali je ponosna na svoju multietničnost, multivjerski i multikulturalni sklad, kao i na činjenicu da u njoj nema pojave antisemitizma, rekao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Đukanović je, na svečanosti povodom obilježavanja Hanuke, uoči javnog osvjetljavanja Menore, kazao da je u svojoj srži Hanuka univerzalna priča.

Kako je naveo, Hanuka je izvorno jevrejska, ali nesporno i crnogorska, priča slobodarskih naroda.

“Paleći Menoru, zajedno sa Menorama u jevrejskim domovima širom Crne Gore, Izraela i svijeta, slavimo slobodu kao temeljno pravo ljudi da živimo po vlastitoj savjesti i uvjerenjima”, rekao je Đukanović.

On je kazao da se živi u vremenu velikih izazova i nepoznanica, koje sa sobom nose istorisjski periodi preslaganja arhitekture svjetskog poretka.

Prema riječima Đukanovića, svjedoči se i svim nuspojavama tih procesa, povampirenju svih vrsta nacionalizama, antisemitizmu i populizmu koji acociraju na najmračnije etape svjetske istorije.

“I Crna Gora prolazi kroz delikatnu fazu svog demokratskog razvoja, ali smo ponosni na našu multietničnost, multivjerski i multikulturalni sklad, na činjenicu da u Crnoj Gori nema pojave antisemitizma”, rekao je Đukanović.

On je dodao da su ponosni na to što je Crna Gora jedna od dvije države u Evropi u kojoj je na kraju Drugog svjetskog rata bilo više Jevreja nego na početku.

Vrhovni rabin Crne Gore Ari Edelkopf rekao je da svjetlost Menore pokazuje da je snaga u jedinstvu.

“Nijesmo svi isti, ali svako od nas ima posebnu funkciju u životu. Ove godine na Hanuku, naša zajednica je porasla. Za vrlo kratko vrijeme, zbog užasnog rata, mnogi su stigli u Crnu Goru iz Ukrajine i Rusije”, kazao je Edelkopf.

On je zahvalio građanima Crne Gore koji su otvorili svoje domove i podržali dugu tradiciju crnogorskog gostoprimstva.

“Neka ova osvjetljena Menora bude posvećena kraju ovog užasnog rata”, naveo je Edelkopf.

