Đukanović: Crna Gora nema ozbiljan državno-politički menadžment da uradi domaći zadatak

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je ukupnim razvojem potvrdila da ima unutrašnji kapacitet da relizuje reforme i da se pridruži Evropskoj uniji (EU), ali trenutno nema ozbiljan državno – politički menadžment koji bi uradio domaći zadatak, kazao je bivši predsjednik države Milo Đukanović.

On je, na To be secure /2BS/ Forumu u Budvi, rekao da je su te četiri godine donijele ozbiljno ruiniranje krhkih ostvarenja do kojih se došlo za 14 godina i to na svim poljima – bezbjednosnom, političkom, na planu obrazovanja i zdravstva.

Prema riječina Đukanovića, Crna Gora je izgubila ključnu pretpostavku onoga što je kvalifikovalo kao zemlju lidera i predvodnicu regiona, a to je uzorna politička stabilnost.

“Tome svjedoči činjenica da smo promijenili do sada tri vlade, od kleronacionalističke do velikosrpske i populističke. To govori da Crna Gora ne bi mogla iskoristiti šansu koja se sada ukazuje”, ocijenio je Đukanović.

On je rekao da su sada opet “odškrinuta vrata za proširenje”, prenosi Pobjeda.

“Nema sumnje da je Crna Gora ispred ostalih kandidata. Naš domaći zadatak ne može obaviti niko do mi. Crna Gora ima potencijal, ali to traži ozbiljan državno – politički menadžment kojeg trenutno nema”, ocijenio je Đukanović.

Upitan da li Srbija sada ima potencijal da bude na evropskoj strani, Đukanović je rekao da ima bez sumnje, ali da je problematična državna politika koja je, kako je naveo, obilježena ideologijom velikosrpskog nacionalizma.

Kako je naveo, Srbija balansira između istoka i zapada i takva politika je bila politika uspjeha na kratak rok.

“(Aleksandar) Vučić se uspio održati na toj tankoj žici, ali ja ne mislim da je to dobra politika, jer kada se završi trajanje te politike, onda je ta država na istom mjestu na kojem je bila prije njenog početka”, rekao je Đukanović.

On je kazao da je interes regiona stabilnost i dodao da je velikorspska politika, koju je dozvolila međunarodna zajednica, ugrozila suverenitet susjednih zemalja.

Na pitanje moderatora Foruma da li je tokom slavlja uspjeha Demokratske partije socijalista (DPS) na lokalnim izborima pjevao: “Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije”, Đukanović je rekao da ne zna.

“Moje pitanje je šta i da jesam? Ako bismo pjevali jači smo od Srbije, Amerike, Rusije, je li to mržnja?”, pitao je Đukanović.

Govoreći o rezultatima izbora u Podgorici, Đukanović je rekao da su indikativni, jer su pokazali da vladajuća većina sa državnog nivoa nema većinu.

On je dodao da primjećuje “strmoglavi pad novih partija, koje sebe zovu proevropskim”.

Bivši slovenački predsjednik Boris Pahor smatra da je Crna Gora u sjajnoj poziciji i da bi mogla biti prva naredna država u redu za proširenje.

“Postoji mišljenje da bi Crna Gora mogla biti prva država Balkana na redu za proširenja. Ako postoji takva vizija i filozofija, Crna Gora to treba da iskoristi, da napraviti sve što je moguće da bi mogla doći do takve odluke za proširenje”, rekao je Pahor.

