Đukanović: Aktivnost Abazovića antisistemska i antiustavna

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović smatra da ima pravo da prisvoji bezbjednosni sistem, tužilaštvo i sudstvo, i da mu to posluži za obračun sa političkim neistomišljenicima, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

On je novinarima, nakon 2BS Foruma u Budvi, na pitanje da li je smjena direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Sava Kentere pritisak na Specijalno državno tužilaštvo, rekao da je aktivnost aktuelnog premijera antisistemska i antiustavna.

“Riječ o čovjeku koji je nebrojeno puta prekršio Ustav i zakone. On je smatrao da ima pravo da prisvoji bezbjednosni sistem, tužilaštvo i sudstvo i da mu to posluži za obračun sa političkim neistomišljenicima”, rekao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, Abazović je pokazao nedostatak demokratskog kapaciteta i nepoštovanja Ustava, samim tim i neodgovoran odnos prema državi.

“Jučerašnji potez je potez očajnika. Niko ko je ozbiljan i politički pametan to ne bi uradio”, rekao je Đukanović.

Đukanović je kazao da ne samo on, već niko od ozbiljnih ljudi na planeti, neće taj potez drugačije pročitati osim kao namjeru da se spašava od dalje istrage koju je pokrenula ANB.

Kako je dodao, da je Abazović imao dovoljno političke pameti podržao bi aktivnosti nadležnih državnih organa, pa makar one dovele do bilo kog pojedinca.

“On je ovim potezom pokazao da se toga plaši i želi da presječe tu aktivnost, da ohrabri one koji kroz špijunske ili kriminalne aktivnosti podrivaju ustavni sistem Crne Gore”, ocijenio je Đukanović.

On smatra da će to ubrzati “Abazovićev tehnički kraj” i da će se u Crnoj Gori uskoro stvoriti uslovi za izbore.

“Za izbor jedne odgovorne vlade koja će pokušati u što kraćem roku da sanira posljedice koje su učinile dvije posljednje vlade”, zaključio je Đukanović.

Govoreći o očekivanjima nakon lokalnih izbora 23. oktobra, Đukanović je kazao da je realno očekivanje da će se tada pojaviti ljudi koji će saopštiti da, uz puno poštovanje partijskih interes, ne žele da budu akteri rušenja Crne Gore.

On je rekao da ima u vidu pretpostavku da većinu od 41 poslanika u parlamentu ne čine samo protivnici Crne Gore i njene evropske budućnosti.

„Oni su do sada pokazivali lojalnost partijskom interesu, njihov interes je da odlože izbore jer su svjesni da gube vlast pa pokušavaju da kupe vrijeme, makar i sa tehničkim mandatima“, kazao je Đukanović.

Kako je naveo, ta priča će se završiti 23. oktobra, jer će se tada završiti izborni proces .

„Reći ću iz svog tridesetogodišnjeg iskustva – kada god se Crna Gora našla u nekoj kritično važnoj situaciji, uvijek je pravilno odlučila“, istakao je Đukanović.

To ga, kako je kazao, čini optimističnim.

„Da mislim da ljudi koji predstavljaju izraz slobodne volje građana Crne Gore, koji su sada u parlamentu, ne mogu dugoročno, a posebno ne trajno, dozvoliti da budu dio anticrnogorske aktivnosti“, dodao je Đukanović.

On je, govoreći o sajber napadu na Vladinu infrastrukturu, kazao da su nadženi u državi identifikovali kriminalnu sajber grupu i označili je autorom napada.

„Bavimo se predano posljedicama toga i da zaštitimo podatke koje možemo, i da što prije stavimo infrastrukturu i mrežu u funkciju“, dodao je Đukanović.

On je podsjetio na izjavu zamjenika generalnog sekretara NATO-a Mirča Džoane da, prema podacima Sjevernoatlantskog saveza, iza sajber napada na Crnu Goru stoji Rusija.

Đukanović je rekao da je Crna Gora prošla iskustvo sa pokušajem državnog udara 2016. godine.

„Ta akcija je bila motivisana istim razlozima kao i agresija na Ukrajinu. Rusija je već tada pokušala da spriječi Crnu Goru da postane dio NATO-a. Nije u tome uspjela“, naveo je Đukanović.

On je rekao da su bili angažovani operativci ruskih obavještajnih službi i da je opet bio zloupotrijebljen Beograd kao platforma sa koje su djelovali.

Crna Gora je, kako je istakao Đukanović, uspjela da se sačuva od toga i postane članica NATO, ali je hibridni rat nastavljen.

„Nemamo nikakvu dilemu da je sve što se događa u Crnoj Gori, uključujući i sajber napad, dio državno političkog repertoara koji Rusija preduzima protiv Crne Gore i drugih zapadnobalkansskih država u namjeri da osujeti njihovu evropsku i evroatlantsku budućnost“, rekao je Đukanović.

