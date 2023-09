Dukaj: Nikšić simbol napretka Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Nikšić je jedan od simbola napretka Crne Gore, a potencijali te opštine mogu biti pokretač razvoja ne samo države, već i regiona, ocijenio je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), Dukaj je čestitao 18. septembar, Dan opštine, predsjedniku Opštine Nikšić Marku Kovačeviću, predsjedniku Skupštine opštine Nemanji Vukoviću i svim građanima Nikšića.

“Kao opština koja obiluje infrastrukturnim, industrijskim, turističkim, investicionim, kulturnim i univerzitetskim kapacitetima, sa pravom možemo reći da su potencijali Nikšića takvi, da mogu biti pokretač razvoja ne samo države, već i regiona”, naveo je Dukaj.

On je rekao da ga raduje što je opština Nikšić sa svojim partnerima započela izgradnju Doma digitalne revolucije, stavljajući akcenat na kreativnu, inovativnu industriju, digitalizaciju i modernizaciju, što je oblast ubrzanog razvoja cijelog naprednog svijeta.

Kako je Dukaj kazao, opština Nikšić organizuje brojne sajmove iz oblasti poljoprivrede i stočarstva, a to je samo jedan od načina na koji opština podržava te djelatnosti.

Prema njegovim riječima, za pohvalu je i podrška nevladinim organizacijama, kao jednog od ključnih partnera u razvoju demokratije i prosperiteta zajednice.

“Ipak, najbolji resurs Nikšića su njegovi stanovnici, koji su prepoznati u regionu i šire, kao ljudi sa vizijom, koji svojim intelektualnim, umjetničkim, sportskim i preduzetničkim rezultatima zaslužuju poštovanje pa i divljenje”, kaže se u saopštenju.

Kako je poručeno, MJU nastavlja sa podrškom opštini Nikšić u pogledu digitalizacije javne uprave i uvođenje elektronskih servisa koji predstavljaju važan dio procesa reforme javne uprave.

