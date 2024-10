Državljanin Kosova uhapšen zbog davanja mita

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Rožaje uahapsili su državljanina Kosova K.P.(25) zbog davanja mita, saopštila je Uprava policije.

Navodi se da su policijski službenici, na magistralnom putu Rožaje – Berane, zaustavili teretno motorno vozilo kosovskih registarskih oznaka, kojim je upravljao K.P.

Iz Uprave policije su kazali da je K.P. prilikom kontrole, uz lična dokumenta, policijskim službenicima pružio novac.

„K.P. je lišen slobode i protiv njega će biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo davanje mita“, kađe se u saopštenju.

Dodaje se da će K.P. u zakonskom roku biti sproveden Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama na dalju nadležnost.

