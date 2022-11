Vučković kandidat za predsjednika Vrhovnog suda

Podgorica, (MINA) – Vršiteljka dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Vesna Vučković jedini je kandidat za predsjednika tog suda.

Kako je objavljeno na sajtu Sudskog savjeta, Vučković se prijavila na Javni oglas za izbor predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore, raspisan 9. novembra.

Kandidat za predsjednika Privrednog suda je sudija Osnovnog suda u Podgorici Dragan Babović.

Za funkciju predsjedenika Osnovnog suda u Kotoru prijavili su se vršiteljka dužnosti predsjednika tog suda Momirka Tešić, sudije tog suda Veljko Bulatović i Sandra Đurišić, kao i sudija Upravnog suda Srđan Klikovac.

