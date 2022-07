Veliki požar iznad Igala

Podgorica, (MINA) – Požar većih razmjera buknuo je oko 11 sati u naselju Žvinje iznad Igala.

Kako saznaje Televizija Crne Gore od mještana, vatra je zahvatila dvije kuće.

Kako se navodi, vatrogasci pokušavaju da lokalizuju požar, ali za sada ne uspijevaju.

Sve ekipe Službe zaštite i spašavanja su na terenu, prenosi Portal RTCG.

Požar je zahvatio dio naselja Žvinje, do kojeg se dolazi uskim krivudavim putem.

Dim se vidi iz cijelog grada.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS