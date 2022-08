Utvrđen konačni tekst nacrta zakona o porijeklu imovine

Podgorica, (MINA) – Konačni tekst Nacrta izmjena i dopuna Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću je utvrđen, saopštili su iz Ministarstva pravde, navodeći da je zaokružen proces sagledavanja preporuka od evropskih partnera.

Iz tog Vladinog resora kazali su da će radna verzija biti proslijeđena međunarodnim ekspertima na uvid nakon prevođenja na engleski jezik.

Kako su naveli, nova verzija tog dokumenta je plod intenzivnog rada u posljednjih nekoliko sedmica, a sve u cilju što kvalitetnijeg izgleda budućeg zakona koji će regulisati tu materiju.

„Ova aktivnost je samo jedna u nizu koje je Ministarstvo pravde sprovelo u proteklih 100 dana u cilju jačanja vladavine prava u Crnoj Gori i u tijesnoj je vezi sa izmjenama drugih pravnih akata koji su trenutno u postupku javne rasprave“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva pravde pozvali su stručnu javnost da obrati pažnju na Nacrt izmjena i dopuna Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, Nacrt izmjena i dopuna Krivičnog zakonika i Nacrt Zakonika o krivičnom postupku i predlozima i sugestijama doprinesu pripremi što kvalitetnijih legislativnih akata.

Iz tog resora podsjetili su da su u prethodnom periodu pripemili izmjene i dopune Zakona o upravnom sporu.

„U cilju unapređenje efikasnosti rada Upravnog suda i djelotvornosti pravne zaštite stranaka u postupku pred tim sudom, kao i zbog smanjenje troškova koji se plaćaju zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da su formirali Komisiju za izradu Građanskog zakonika, kao i radni tim za proces racionalizacije pravosudne mreže čiji se prvi rezultati očekuju tokom jeseni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS