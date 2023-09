Ujedinjeno Kraljevstvo i Crna Gora partneri u sajber sigurnosti

Podgorica, (MINA) – Ujedinjeno Kraljevstvo će, zajedno sa međunarodnim partnerima, nastaviti da bude partner Crnoj Gori u sajber sigurnosti, rekla je britanska ambasadorka Don Meken.

Kako je saopšteno iz britanske Ambasade, oni su ove sedmice ugostili kolege iz Ujedinjenog Kraljevstva i Crne Gore, uključujući vladine sajber specijaliste, druge diplomatske misije i sajber eksperte, kako bi razgovarali o zajedničkim uspjesima i izazovima.

Meken je rekla da je jak sistem sajber sigurnosti u Crnoj Gori od suštinskog značaja za zaštitu bezbjednosti i ljudi.

Ona je dodala su sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva i Crne Gore međusobno povezani, dodajući da je snažna sajber otpornost u svim vladinim institucijama i kritičnoj nacionalnoj infrastrukturi u zajedničkom interesu.

Kako je Meken navela, prije nešto više od godinu, vidjele su se implikacije na stvarni život koje sajber napadi mogu imati u Crnoj Gori.

“Ujedinjeno Kraljevstvo će, zajedno sa međunarodnim partnerima, nastaviti da bude partner Crnoj Gori u oblasti sajber sigurnosti. Zajedno, sada treba da iskoristimo naša iskustva da osiguramo bolju podršku Crnoj Gori da ostvari stvarni napredak u toj oblasti”, dodala je Meken.

Iz Ambasade su naveli da je posvećenost Ujedinjenog Kraljevstva saradnji sa svojim partnerima evidentna u zajedničkim inicijativama.

Kako su kazali, kroz razmjenu informacija, programe izgradnje kapaciteta i zajedničke vježbe, Ujedinjeno Kraljevstvo osnažuje druge partnerske države da poboljšaju svoju sajber sigurnost.

Iz Ambasade su rekli da, prenošenjem znanja i najboljih praksi, Ujedinjeno Kraljevstvo pomaže svojim partnerima da postignu visok nivo kapaciteta u zaštiti svog digitalnog okruženja.

“U budućnosti, njegovanje takve saradnje i davanje prioriteta sajber bezbjednosti, biće od ključnog značaja za stvaranje sigurnije digitalne budućnosti za sve nas, kako u Ujedinjenom Kraljevstvu, tako i u Crnoj Gori”, zaključuje se u saopštenju.

