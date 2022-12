Uhapšen Rade Milošević

Podgorica, (MINA) – Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja uhapsili su nekadašnjeg direktora Uprave prihoda i carina Rada Miloševića, zbog osnova sumnje da je učinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

“Po nalogu Specijalnog državng tužilaštva (SDT), Specijalno policijsko odjeljenje je uhapsilo bivšeg direktora Uprave prihoda i carina, zbog osnova sumnje da je učinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije”, kazao je državni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić agenciji MINA.

Milošević je u oktobru podnio ostavku na funkciju direktora UPC-a, nekoliko dana nakon što je u svojstvu građanina saslušan u sklopu istrage o švercu cigareta.

