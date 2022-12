U rješavanje problema vršnjačkog nasilja da budu uključene sve instance

Podgorica, (MINA) – Vršnjačko nasilje problem je cijelog društva i u njegovo rješavanje treba da budu uključene i sve instance, ocijenila je psihološkinja Ana Ćalov Prelević.

Ćalov Prelević je rekla da je problem vršnjačkog nasilja prisutan svuda u svijetu i da Crna Gora nije izuzetak.

Ona je navela da su stručnjaci u oblasti mentalnog zdravlja svjesni postojanja tog problema, posledica koje ima, ali i uzroka zbog kojih nastaje.

“Kada o ovoj temi počnu da govore profesionalci iz različitih oblasti, kao i roditelji, onda i šira javnost postaje upoznata sa njenom važnošću. Nadam se da je sledeći korak usklađenije i potpunije reagovanje svih onih kojih se ova tema tiče“, rekla je Ćalov Prelević agenciji MINA.

Ona je poručila da je i djeci koja trpe, kao i onoj koja vrše nasilje, potrebna podrška.

“Kod djeteta koje trpi nasilje važno je jačati kapacitete da se sa istim izbore, ali i da se zaštite od narednih, potencijalno ugrožavajućih, situacija. Više puta sam pomenula da djeca, koja su označena kao “nasilnici”, u kancelariji psihologa najčešće plaču“, navela je Ćalov Prelević.

Ona je kazala da je uglavnom riječ o djeci koja su tokom odrastanja, na neki način, povrijeđena i ne mogu na konstruktivan način da se sa tim izbore.

Kako je pojasnila, važno je pokazati djetetu da bazična potreba može biti zadovoljena na neki drugi način, koji ne uključuje nasilje.

To, prema riječima Ćalov Prelević, nije jednostavno postići i zahtijeva vrijeme i strpljenje svih onih koji su uključeni u razvoj djeteta.

„Naravno, u svemu tome porodica je veoma važan faktor koji može doprinijeti rješavanju problema ili, nažalost, njegovom usložnjavanju“, rekla je Ćalov Prelević.

Ona je navela da se već izvjesno vrijeme govori o tome da broj stručnih saradnika u školama nije dovoljan, da bi se uspješno izvršavale sve aktivnosti koje se od njih očekuju, i da bi bilo dobro promijeniti trenutno važeće normative.

„Važno je razumjeti da stručni saradnici, koliko god da ih ima, ne mogu biti jedini odgovorni za prevenciju vršnjačkog nasilja ili reakciju kada se ono desi. Ovo je problem koji se tiče cijelog društva i u njegovo rješavanje treba da budu uključene i sve ostale instance“, rekla je Ćalov Prelević.

Ona je kazala da se često zaboravlja da djeca uče po modelu, kao i da su odrasli ti koji oblikuju njihovo ponašanje.

„Zato je bitno da vodimo računa o porukama koje šaljemo, da ono što govorimo bude u skladu sa onim kako se ponašamo. Roditelji su prve i najvažnije osobe na koje se djeca ugledaju. Ali, to ne umanjuje odgovornost i svih ostalih koji ove društvo čine“, istakla je Ćalov Prelević.

Za početak, kako je poručila Ćalov Prelević, važno je da se u cjelokupnom društvu razvija svijest o svim vrstama nasilja i da društvo polako počne da mijenja svoj odnos prema nasilnom ponašanju uopšte.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS