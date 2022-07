Podgorica, (MINA) – U Potočarima nema mjesta za relativizaciju zločina, poručeno je iz udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa.

Majke Srebrenice su na Tviteru /Twitter/ pozvale crnogorskog premijera Dritana Abazovića, koji je rekao da genocid nije počinjen nad Bošnjacima, nego nad ljudima, da se izvini njima i svim žrtvama genocida u Srebrenici.

“Naša djeca su ubijena samo zato što su Bošnjaci, ubila ih je organizovana vojska. U Potočarima nema mjesta za relativizaciju zločina”, kazale su Majke Srebrenice.

Abazović je kazao da zločin nijesu počinile vojske, nego politike zla, smrti i prevara.

“Zato treba da mijenjamo stvari, da kad izađemo odavde pogledamo jedni druge u oči da shvatimo da ima dosta toga što možemo učiniti bolje. Da učimo iz grešaka, budemo dobri ljudi, damo šansu pomirenju, kao i pravdi i istini”, naveo je Abazović.

