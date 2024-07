U Portonovom otvorena izložba Biljane Keković

Podgorica, (MINA) – Izložba crnogorske likovne umjetnice Biljane Keković, pod nazivom “Misli u pokretu”, otvorena je u petak u galeriji Pizana u Portonovom.

Izložba će biti otvorena narednih 15 dana, a ulaz je slobodan.

Keković je, na otvaranju izložbe, kazala da je to najnoviji ciklus koji je nazvala “Ciklus vode”.

“On je nastao spontano. Voda je primarni oblik materije i ona ima dvojna svojstva, kao što ima i svjetlost koja je česica i talas. Voda isto tako ima te vijugave, talasaste forme”, kazala je Keković.

Ona je rekla da svijet vidi u bojama.

“Moje primarno sredstvo je boja. I svjetlost koja je njen izvor, koja apsolutno ima milion nekih mogućnosti i ona daje život slici ili oduzima”, rekla je Keković, ukazujući na karakteristike dvojnosti.

Osnivačica Galerije Pizana Ljiljana Milošević podsjetila je da ta galerija, kao i uvijek, organizuje izložbe ozbiljnih umjetnika, koji su etablirani u Crnoj Gori, ali i u svijetu.

“Kada je ranih devedesetih godina prošlog vijeka krenuo Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju, čini mi se da se desila erupcija umjetnosti u Crnoj Gori, ali i erupcija energije koja se nosila negdje po našim krajevima”, kazala je Milošević.

Ona je istakla da je iste godine slučajno počela i Galerija Pizana se radom.

“Imala sam sreću da prva generacija Fakulteta likovnih umjetnosti sa Cetinja krene da radi sa mnom”, kazala je Milošević.

Ona je naglasila da su ti umjetnici, među kojima je i Keković, postali zaštitni znak Galerije

Pizana.

Milošević je istakla da je Portonovi institucija i prostor u Crnoj Gori čije čari može da osjeti svako, dodajući da se na tom mjestu sjedinjuju tri najljepša zvuka u prirodi – zvuk šume, kiše i zvuk talasa na obali mora.

“Ti talasi večeras kroz ovu izložbu dolaze do svih nas. Svi smo sa njima i živimo za te male izvore vode”, rekla je Milošević, pozivajući prisutne da pogledaju izložbu koja će biti otvorena narednih 15 dana.

Kako je dodala, svi se raduju bojama koje je Keković predstavila.

“Jer život treba shvatiti kao veliko slikarsko platno na kome treba staviti što više boje, a mislim da to večeras imamo”, kazala je Milošević.

