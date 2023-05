U Baru iskrcavanje NATO opreme za međunarodnu vježbu

Podgorica, (MINA) – U Luku Bar danas su stigla NATO vozila i oprema u sklopu međunarodne vježbe Defender Europe 23 (DE23), koja će biti dalje transportovana ka državama učesnicima vježbe, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Kako su naveli iz tog resora, aktivnost u Luci Bar dio je logističke podrške DE23 koju predvode Sjedinjene Američke Države (SAD) i koja okuplja preko 25 hiljada NATO i partnerskih vojnika.

“Vozila i oprema proći će bez većeg zadržavanja kroz teritoriju Crne Gore ka drugim državama učesnicama vježbe”, pojašnjava se u saopštenju.

Navodi se da je cilj vjebe jačanje spremnosti i interoperabilnosti učesnica kroz uvježbavanje brzog, zajedničkog odgovora na potencijalne krize na području istočne Evrope.

Iskrcavanju vozila i opreme u Luci Bar prisustvovali su državni sekretar Ministarstva odbrane Krsto Perović, zamjenik načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore Željko Radulović, ambasadorka SAD u Crnoj Gori Džudit Rajzing Rajnke i komandant 10. planinske divizije Kopnenih snaga SAD Gregori Anderson.

Radulović je rekao da je zadovoljstvo vidjeti da su crnogorski vojnici dostigli dobar nivo interoperabilnosti i pružili potrebnu podršku savezničkim snagama.

“Drago mi je kada čujem naše saveznike iz SAD-a koji izražavaju najbolje ocjene za naše gostoprimstvo i dosadašnje razvijene sposobnosti“, kazao je Radulović.

On je podsjetio da je ovo prvi put kako se u Crnoj Gori izvode ovako obimne operacije iskrcavanja sa mora.

Radulović je kazao da će od naredne sedmice u Crnoj Goir početi vježba „Immediate Response 23“, koja je dio manevara u sklopu DE23, na kojoj će crnogorski i američki vojnici uvježbavati zajedničke kopnene operacije.

On je naglasio da će pripadnici VCG učestvovati i na manevrima u Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Hrvatskoj tokom vježbe „Defender Europe 23“.

Anderson je čestitao VCG i nadležnima u Luci Bar na tome što su potvrdili strateški značaj te luke i obezbijedili istovar blizu 200 vozila i komada opreme za samo pet sati.

„Veoma smo ponosni na naš odnos i saradnju. Ovo nije jednostavan zadatak, uključuje ogromno planiranje, organizaciju i timski rad“, kazao je on.

Anderson je istakao da su ove aktivnosti su značajne za NATO, jer potvrđuju fleksibilnost i demonstriraju strateške kapacitete.

Komandant Mornarice VCG Milan Jevtović, tokom obilaska vojnog sidrišta predstavio je gostima kapacitete Mornarice i upoznao ih sa zajedničkom obukom naših i mornara SAD na brzim čamcima.

Iz Ministarstva su kazali da su zvanice obišle i kasarnu „Pero Ćetković“ u Baru, gdje su se upoznali sa zadacima i uslovima u kojima borave logističari Oružanih snaga SAD angažovani na vježbi DE23.

