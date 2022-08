Tužilaštvo će opet istraživati krivičnu prijavu MANS-a protiv Đukanovića i više osoba

Podgorica, (MINA) – Glavni specijalni tužilac Vladimir Novović ponovo je otvorio izviđaj povodom krivične prijave protiv predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i još nekoliko osoba, zbog sumnje da su počinili krivično djelo pranje novca na organizovan način.

To je Libertasu potvrdio portparol Specijalnog tužilaštva tužilac Vukas Radonjić.

Novović je ponovo otvorio izviđaj povodom krivične prijave koju je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) podnijela tužilaštvu 4. februara 2019. godine protiv Đukanovića, predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića, Duška Bana, Željka Mihailovića i bivšeg direktora Uprave za sprečavanje pranja novca Predraga Mitrovića.

Krivičnu prijavu MANS-a odbacio je Novovićev prethodnik, Milivoje Katnić, koji je tu nevladinu organizaciju obavijestio 19. jula prošle godine da ni jedan od ljudi koje je MANS sumnjičio nije počinio ni jedno krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti.

Libertas je imao uvid u izvještaj koji je Specijalno tužilaštvo dostavilo Evropskoj komisiji odgovarajući na njihov zahtjev da objasne šta su preduzeli i šta su utvrdili povodom krivične prijave MANS-a.

Tužilaštvo ih je obavijestilo da je, u svojstvu građana, prikupilo obavještenja od Duška Bana, Željka Mihailovića i Predraga Mitrovića i njih trojica su negirali da su se ogriješili o zakon.

Kako navodi Libertas, Đukanovića nijesu ništa pitali.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS