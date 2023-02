Tužilački savjet nije smio da razmatra Begović za VDT-a

Podgorica, (MINA) – Tužilački savjet (TS) nije smio da razmatra višu državnu tužiteljku Tatjanu Begović za funkciju vršiteljke dužnosti /v.d./ vrhovnog državnog tužioca, jer je ona u vrijeme sastavljanja liste bila članica TS-a, ocijenili su iz Akcije za ljudska prava (HRA).

Iz HRA su kazali da zakon zabranjuje da se članovi Tužilačkog i Sudskog savjeta biraju za rukovodioce ili napreduju, dodajući da je Upravni sud već utvrdio da to znači da oni, dok su članovi savjeta, ne mogu ni da budu kandidovani.

“Podnošenje ostavke neposredno prije izbora na rukovodeću funkciju formalistički izigrava zabranu, čiji je cilj upravo da spriječi da osobe koje djeluju u tužilačkoj ili sudskoj “vladi” zbog toga uživaju prednost prilikom izbora na rukovodeću funkciju, odnosno drugu funkciju koja se smatra napredovanjem”, smatraju u HRA.

Iz HRA su kazali da podržavaju stav člana Tužilačkog savjeta Steva Muka, koji je prilikom glasanja o kandidaturi Begović jedini bio uzdržan i ocijenio da bi izbor Begović bio protivan duhu zakona.

Oni su, da bi se ubuduće izvjesno spriječilo takvo postupanje, predložili da se izmjenom zakona koji uređuju rad Sudskog i Tužilačkog savjeta propiše rok u kome se član savjeta ne može kandidovati za napredovanje ili rukovodeću poziciju od trenutka podnošenja ostavke.

Kako su naveli, član 27 Zakona o Tužilačkom savjetu propisuje da “za vrijeme trajanja mandata u TS član Savjeta iz reda državnih tužilaca ne može biti biran u državno tužilaštvo višeg stepena ili za rukovodioca državnog tužilaštva.

Taj Zakon, pojasnili su iz HRA, propisuje i da član TS iz reda uglednih pravnika ne može biti biran za državnog tužioca ili rukovodioca državnog tužilaštva.

“Upravni sud je u presudi U.br. 4523/2021 utvrdio da član 17 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, suštinski istovjetan citiranom članu Zakona o državnom tužilaštvu, zahtijeva da sudija podnese ostavku na funkciju člana Savjeta prije nego i konkuriše za napredovanje”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, TS je konsatovao ostavku Begović, pa zaključio sjednicu bez prethodnog okončanja tačke dnevnog reda koja se odnosila na određivanje v.d. VDT-a i istovremeno zakazao novu na kojoj se razmatrala ta ista tačka, samo 20 minuta kasnije.

“Time je TS očigledno želio da izbjegne primjenu odredbe o zabrani napredovanja za vrijeme članstva u Savjetu”, rekli su iz HRA.

Oni su kazali da, iako je podnijela ostavku na članstvo u savjetu prije izbora, Begović praktično nije bila članica savjeta svega pola sata, koliko je bilo potrebno da se donese odluka, a izborom za v.d. VDT postala je i predsjedavajuća tim savjetom.

