Tara Resources: Upravljanje vodom u skladu sa najvišim standardima

Podgorica, (MINA) – Projekat rudnika Brskovo ima jasno definisan program upravljanja vodom, koji previđa postizanje visokog stepena recikliranja i ispuštanje samo visokokvalitetne vode sa projektnog područja, poručili su iz kompanije Tara Resources.

Iz te kompanije kazali su da su svjesni rastućeg interesovanja javnosti vezanog za projekat rudnika Brskovo koji vodi Tara Resources i da se u posljednje vrijeme mogao čuti niz netačnih informacija.

Kako su naveli, jedna od osnovnih briga vezanih za rudarske aktivnosti jeste njihov potencijalni uticaj na kvalitet vode.

„Projekat rudnika Brskovo ozbiljno shvata ovu zabrinutost i s tim u vezi ima jasno definisan program upravljanja vodom posvećen postizanju visokog stepena recikliranja vode i ispuštanju samo visokokvalitetne vode sa projektnog područja“, naveli su iz kompanije Tara Resources.

Oni su istakli da će taj sistem upravljanja vodom ujedno tretirati i sadašnje zagađenje vode rijeke Rudnice, koje je nastalo iz starih rudarskih operacija.

Iz kompanije Tara Resources su naveli da će to imati dodatni pozitivan uticaj na značajno poboljšanje postojećeg kvaliteta vode koja se uliva u Taru.

„Voda koja će se koristiti za potrebe projekta neće biti uzimana iz rijeka, bunara ili opštinskog vodovoda. Umjesto toga, projektom je predviđeno korišćenje kišnice koja bude padala i slivala se na teren, kao i podzemne vode iz starih i novih rudarskih operacija za potrebe procesiranja minerala i kontrole prašine“, naveli su iz kompanije Tara Resources.

Kako su kazali, voda iz okoline projektnog područja će biti preusmjerena dalje od projekta i prema riječnom sistemu kako bi se osiguralo da ne dođe do zagađenja.

Iz te kompanije su naglasili da podzemna voda takođe predstavlja prioritet u tom smislu.

„S obzirom na to da su postrojenje za integrisano upravljanje otpadom i vodene akumulacije za upravljanje vodom opremljeni sistemima za oblaganje kako bi se spriječilo da spoljna voda prodre u podzemne vode“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da sistem upravljanja vodom uključuje izgradnju podzemnih rezervoara na bazi projekta i dvostepenog modernog postrojenja za obradu vode prije ispuštanja.

Iz kompanije Tara Resources su objasnili da rezervoari osiguravaju mogućnost upravljanja svim oblicima obilnih padavina bez rizika za Mojkovac, a postrojenje za obradu će osigurati da ispuštena voda bude u skladu sa najvišim ekološkim standardima.

„Kvalitet ispuštene vode će se kontinuirano pratiti, a informacije o rezultatima tih aktivnosti će se dijeliti kako bi se osigurala transparentnost procesa“, rekli su iz te kompanije i dodali da će se redovno izvještavati o stanju podzemne vode na projektu.

Oni su istakli da projekat neće uticati na lokalno vodosnabdjevanje.

„Vodosnabdjevanje za grad Mojkovac odvija se sa drugog područja opštine i ne može biti pogođeno projektom. Mali vodovod koji vodom iz planinskog izvora snabdjeva sela koja su udaljena od projektnog područja će biti obnovljen i osiguraće kontinuirano snabdjevanje ovih sela“, naveli su iz kompanije Tara Resoruces.

Iz kompanije su rekli da projekat rudnika Brskovo predstavlja značajan korak ka odgovornim i održivim praksama rudarstva u Crnoj Gori.

Prema njihovim riječima, kroz usvajanje najsavremenijih tehnologija, strogih ekoloških standarda i predanosti transparentnosti, kompanija teži da se osvrne na legitimne razloge zabrinutosti lokalne zajednice i osigura da uticaj na projektno područje i okolinu bude pozitivan.

Kako su dodali, dok napreduju u tom nastojanju, aktivno učešće javnosti i razmjena informacija su od suštinskog značaja.

„Otvorena komunikacija i saradnja između rudarske kompanije, regulatornih organa i lokalne zajednice su osnovni elementi postavljanja novog standarda za ekološki odgovorne rudarske prakse u Crnoj Gori. Upravo zbog toga težimo oblikovanju održive i prosperitetne budućnosti za sve“, poručili su iz kompanije Tara Resources.

