Stipendije izvrsnosti za doktorska istraživanja

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) objavilo je listu dobitnika stipendija izvrsnosti za doktorska istraživanja u Crnoj Gori.

U saopštenju MPNI navodi se da programom stipendija izvrsnosti podržavaju mlade istraživače u ranoj fazi karijere, podstičući ih da se posvete naučnoistraživačkom radu.

„Dodjela stipendija omogućava finansijsku podršku mladim istraživačima i istraživačicama za realizaciju njihovih doktorskih istraživanja u ključnim prioritetnim oblastima“, kazali su iz MPNI.

Iz tog Vladinog resora su istakli da nastavljaju da ulažu napore u stvaranje povoljnog ambijenta za razvoj nauke i istraživanja, vjerujući da je ulaganje u mlade istraživače ulaganje u budućnost Crne Gore.

Kako je saopšteno, stipendije izvrsnosti dobili su: Stefan Šćepanović, Tijana Rakonjac, Marina Šoškić, Ivana Drobnjak, Milena Ostojić, Mina Šibalić, Petar Subotić, Sara Lukovac, Savica Vujičić, Buda Methadžović, Tanja Mirotić, Nemanja Pudar, Jovana Popović i Marko Mumović.

Među dobitnicima stipendija su i Vasilije Bojović, Aleksandar Tomović, Mladen Muhadinović, Jovica Kaluđerović, Aldin Kajević, Milan Lijesević, Milovan Roganović, Aleksandra Gogić, Miloš Jelovac, Danilo Bulatović, Maja Junčaj, Milica Mitrović, Dragana Zečević, Teodora Popović, Danka Stijepović i Anđela Ljujić.

