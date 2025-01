Sjednica Skupštine Opštine Budva 11. februara

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine opštine Budva, na čijem dnevnom redu je izbor predsjednika lokalnog parlamenta, zakazana je za 11. februar.

Tu Odluku donijela je Vlada Crne Gore na predlog Ministarstva javne uprave (MJU), na telefonskoj sjednicu u ponedjeljak.

Iz Vlada je saopšteno da je na predlog MJU, Vlada na sjednici usvojila Informaciju o stanju u Skupštini opštine Budva u pogledu održavanja prve sjednice novoizabrane Skupštine.

“Vlada je donijela odluku o sazivanju prve sjednice novoizabrane Skupštine opštine Budva, sa jednom tačkom dnevnog reda „izbor predsjednika Skupštine opštine Budva“ za 11. februar”, kaže se u saopštenju.

Konstitutivna sjednica na čijem dnevnom redu je bio izbor predsjednika parlamenta prekinuta je 10. januara.

