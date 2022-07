Romsku zajednicu predstaviti na način na koji dolikuje

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava pozvalo je Crnogorsku kulturnu mrežu (CKM) da ispravi propust i romsku zajednicu u Crnoj Gori predstavi na način koji joj dolikuje.

Iz tog resora su reagovali na kampanju CKM-a “Crna Gora bez podjela“, u kojoj su svi narodi u Crnoj Gori predstavljeni u svojim nošnjama, osim predstavnika Roma koji su obučeni u radn odijela Komunalnog preduzeca.

Iz Ministarstva su ocijenili da ta kampanja otvoreno diskriminiše romsku nacionalno manjinska zajednicu.

Takve kampanje, kako su rekli, šalju pogrešne poruke i utiču na ukupni društveni ambijent jednakih šansi i mogućnosti za sve građane Crne Gore.

„Romi i Romkinje imaju tradiciju, kulturu, sve elemente koji treba da budu predstavljeni na fotografijama koje ilustruju projekat “Crna Gora bez podjela“, zajedno sa tradicionalnim nošnjama ostalih naroda“, navodi se u reagovanju.

Iz Ministarstva su rekli da je način na koji su predstavljeni direktno u sukobu mnogih interesa, a najviše njihovih.

„Crna Gora je država svih svojih naroda i narodnosti, prepoznata i hvaljena po svom multietničkom, multinacionalnom i multikulturalnom karakteru, gdje je poseban akcenat na unapređenju položaja pripadnika romske manjinske nacionalne zajednice“, kaže se u reagovanju.

Iz Ministarstva su rekli da Vlada svojim politikama i u saradnji sa domaćim i međunarodnim partnerima preduzima sve potrebne mjere za veću uključenost u društvo pripadnika romske nacionalne zajednice u cilju smanjivanja već postojeće etničke distance i diskriminacije.

Kako su kazali, svi napori koji su uloženi i koji se ulažu idu u prilog činjenici da su Romi i Romkinje u Crnoj Gori na dobrom putu da se uspješno integrišu u društvo i poboljšaju kvalitet svog života.

„Budući da su svuda u svijetu i dalje najdiskriminisanija populacija, potrebno je vrijeme, sistemski pristup, ali je neophodan senzibilitet svih nas da bi njihovo uključivanje u društvo bilo potpuno i uspješno“, poručili su iz Ministarstva.

