Reforma obrazovnog sistema obuhvatiće niz pitanja i tema

Podgorica, (MINA) – Predstojeća reforma obrazovnog sistema mora se baviti revizijom nastavnih planova i programa, preobimnim gradivom i nedovoljnom zastupljenošću pojedinih predmeta, poručeno je sa konsultacija o stanju u obrazovanju u Crnoj Gori, koje je organizovalo Udruženje Roditelji.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović je, na konsultacijima sa roditeljima čija djeca pohađaju vrtiće, osnovne i srednje škole u Podgorici, najavila da će taj proces ići postepeno, po ciklusima osnovnoškolskog obrazovanja.

Kako je saopšteno iz Udruženja Roditelji, Jakšić Stojanović je istakla da se bez izgradnje novih i rekonstrukcije i dogradnje postojećih škola i vrtića ne može raditi na unapređenju nastave i rješavanju konkretnih problema, poput smjena i organizacije nastave.

Zbog toga je, kako je kazala, to trenutno prioritet u radu Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz Udruženja Roditelji su naveli da su, tokom konsulatacija koje su u utorak održane u Podgorici, roditelji imali priliku da u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima MPNI, UNICEF-a i Glavnog grada ukažu na probleme i prenesu sugestije i predloge koji se tiču promjena u obrazovanju.

Jakšić Stojanović je, kako je saopšteno, ukazala na brojne probleme koje su zapazili do sada, a koji za posljedicu imaju to da djeca ne uživaju u procesu učenja kao što bi trebalo.

“Mislim da ne morate da budete preveliki stručnjak za obrazovanje da zaključite da nešto nijesmo uradili kako treba ako pokazujemo toliko dugo vremena loše rezultate u matematici i prirodnim naukama”, rekla je Jakšić Stojanović.

Ona je kazala da tu fali časova i ocijenila da se gradivo ne prelazi na adekvatan način, koji je prilagođen djeci tog uzrasta.

Jakšić Stojanović je dodala da je neophodno raditi i na reviziji udžbenika.

Predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinic Bojović ocijenila je da je kvalitet obrazovnog procesa u Crnoj Gori bolna tačka crnogorskog društva.

Ona je navela da “nemamo mnogo čemu da se nadamo ako značajno ne unaprijedimo kvalitet obrazovanja, koliko god da u drugim segmentima ima kvalitetnih pomaka”.

“Riječ eksperata u ovoj oblasti svakako treba da bude od presudnog uticaja, ali uvjerena sam da je veoma važno da se čuje glas šire zajednice, posebno roditelja. Drago mi je da MInistarstvo prepoznaje ovu potrebu”, istakla je Borovinić Bojović.

Ona je podsjetila da lokalna samouprava, prema važećoj legaslativi, nema ingerencije u odnosu na obrazovni proces.

Borovinić Bojović je ukazala na logističku podršku koju pružaju školama i vrtićima.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Mikele Servadei rekao je da je obrazovanje pravo, i da ono društvu omogućava da izgradi ljudsko biće, a ne radnika.

On je ocijenio da Crna Gora nije izuzetak kada je riječ o krizi učenja i sticanja znanja, već se to dešava širom Evrope i u cijelom svijetu.

UNICEF će, kako je poručio Servadei, pomoći u svemu što može, posebno u tome da cijeli proces reforme bude jako inkluzivan.

On je kazao da, nažalost, u Crnoj Gori još ima djece koja su isključena iz obrazovanja i ne mogu da pohađaju škole.

“Naravno da ne postoji čarobni štapić koji nam omogućava da sve završimo odjednom, ali Crna Gora ima pozitivne strane i sve potrebne uslove da sprovede uspješnu obrazovnu reform”, smatra Servadei.

Izvršna direktorica Udruženja Roditelji Kristina Mihailović kazala je da je, u okviru projekta “Kvalitetno obrazovanje za svu djecu Crne Gore”, sprovedeno i onlajn istraživanje, u kojem je učestvovalo više od 5,5 hiljada roditelja.

“Većina njih dala je srednju ocjenu situaciji u obrazovanju, a trećina je onih koji su ga negativno ocijenili. To šalje jako snažnu poruku onima koji donose odluke kada je riječ o reformi obrazovnog sistema”, istakla je Mihailović.

Roditelji, koji su učestvovali u konsultacijama u Podgorici, ukazali su na veliki broj problema sa kojima se suočavaju djeca sa smetnjama u razvoju – nedovoljan broj asistenata i način njihove obuke, sporan rad pojedinih resursnih centara, neadekvatnu podršku u obrazovanju djeci sa oštećenjem vida, nepostojanje fakulteta na kojem bi se školovali defektolozi i logopedi.

Iz Udruženja su naveli da su se neka od roditeljskih pitanja odnosila na nedostatak prostora u vrtićima, vršnjačko nasilje, nedovoljnu zastupljenost stručne nastave u pojedinim srednjim školama, preobimno gradivo, provjeru rada prosvjetnih radnika.

Konsultacije sa roditeljima, kako je najavljeno, biće nastavljene sljedećeg utorka u Pljevljima.

“U planu je da do početka decembra tim MPNI, UNICEF-a i Udruženja Roditelji, uz podršku lokalnih uprava, događaje organizuje i u Ulcinju, Herceg Novom, Nikšiću, Bijelom Polju i Baru”, kaže se u saopštenju.

Iz Udruženja Roditelji su rekli da će svi predlozi i komentari roditelja biti dostavljeni MPNI, ali i Savjetodavnom odboru inicijative “Kvalitetno obrazovanje za svu djecu u Crnoj Gori“, koji je zadužen za planiranje reforme i Strategije obrazovanja od 2025-2035. godine.

Konsultacije sa roditeljima o obrazovnom sistemu organizuje Udruženje Roditelji, u okviru projekta “Kvalitetno obrazovanje za svu djecu Crne Gore”, a u saradnji sa MPNI, UNICEF-om, Evropskom unijom i Fondom Ujedinjenih nacija za izgradnju mira.

Partner događaja održanog u Podgorici bio je Glavni grad.

