Raspisuju oglas za slobodna mjesta u osnovnim državnim tužilaštvima

Podgorica, (MINA) – Tužilački savjet (TS) raspisaće interni oglas za trajno dobrovoljno raspoređivanje državnih tužilaca na slobodna tužilačka mjesta u osnovnim državnim tužilaštvima.

Iz TS su rekli da je na sjednici, kojoj je predsjedavala vršiteljka dužnosti Vrhovne državne tužiteljke Maja Jovanović, između ostalog, izmijenjen Plan slobodnih tužilačkih mjesta.

“Savjet je donio odluku o raspisivanju internog oglasa za trajno dobrovoljno raspoređivanje državnih tužilaca na slobodna tužilačka mjesta u osnovnim državnim tužilaštvima”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, donijeta je odluka o raspisivanju javnog oglasa za izbor rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštvu u Cetinju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS