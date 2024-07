Raspisan tender za kupovinu objekta za smještaj studenata u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) raspisalo je tender za kupovinu objekta za smještaj studenata na teritoriji Podgorice.

Kako je saopšteno iz MPNI, tender je vrijedan 2,97 miliona EUR.

„Uspješnom realizacijom tendera bi se obezbijedili kapaciteti za smještaj dodatnog broja studenata u studentskim domovima u Podgorici, a samim tim značajno uticalo na standard studentske populacije, što je jedan od ključnih ciljeva MPNI“, navodi se u saopštenju.

U tenderu se podsjeća da je zaključkom Vlade od 11. aprila MPNI zaduženo da sprovede nabavku prostora – objekta za smještaj dodatnog broja studenata.

“A sve u cilju prevazilaženja problema nedostatka smještajnih kapaciteta u postojećim javnim i privatnim domovima na teritoriji Glavnog Grada Podgorice, te neophodnosti pronalaska novih kapaciteta u najbržem mogućem roku”, piše u tenderu.

Navodi se da će, nakon dostavljanja ponuda kroz prvu fazu postupka, MPNI formirati stručnu komisiju koja će provjeriti navode u okviru izjava iz ponude, obilaskom objekta.

“Nakon donošenja odluke u prvoj fazi postupka, MPNI će se obratiti Upravi za katastar, u cilju izlaska njihove komisije za procjenu i izrade procijene vrijednosti svih objekata koji budu predmet druge faze”, dodaje se u tenderu.

Kako se navodi, sve ponude čija cijena bude veća od procjene komisije Uprave za katastar, neće biti razmatrane u drugoj fazi postupka.

“Cijelokuan postupak u drugoj fazi će biti sproveden osim u skladu sa Zakonom o javim nabavkama, poštujući procedure iz Zakona o državnoj imovini i Zakona o državnom predmjeru i katastru, koji se tiču načina sticanja imovine”, kaže se u tenderu.

Ističe se da je vrijednost koja je navedena kao procijenjena vrijednost opredijeljena za ovu godinu.

“Ukoliko vrijednost objekta prelazi predmetnu vrijednost zbog veličine i kapaciteta istog, ponuda neće biti odbijena, već će biti proslijeđena Vladi i Ministarstvu finasnija na dalje odlučivanje, o eventualnoj preuzimanju obaveza obezbijeđivanja dodatnih sredstava u narednim budžetskim godinama”, navodi se u tenderu.

