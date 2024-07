Radulović: Više inspektora da kontrolišu primjenu propisa

Podgorica, (MINA) – Sudar tri plovila na Žabljaku Crnojevića kada je poginula jedna, a povrijeđeno više osoba, upozorava na brojne probleme, rekao je ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović.

On je podsjetio da je Vlade počela izradu novih zakona o sigurnosti pomorske plovidbe i o unutrašnjim vodama kojim će biti uvedeb red kako bi se poštovala pravila plovidbe.

“Namjera nam je da Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva pomorstva obezbijedimo više inspektora koji će kontrolisati primjenu propisa”, napisao je Radulović na mreži X.

