Promovisaće značaj MMR vakcine

Podgorica, (MINA) – Ministarstva prosvjete i zdravlja dogovorili su se da će promovisati značaj vakcinacije MMR vakcinom, prije svega u predškolskim ustanovama, a zatim i u osnovnim školama.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, resorni ministar Miomir Vojinović razgovarao je danas sa ministrom zdravlja Dragoslavom Šćekićem, kako bi razgovarali o značaju vakcinacije za djecu u preškolskom i osnovnoškolskom uzrastu.

Navodi se da su predstavnici zdravstva predočili važnost vakcinacije, kao preventivne mjere u cilju suzbijanja epidemije među djecom.

Vojinović je istakao da upravo najmlađi i najranjiviji dio populacije predstavlja najveću vrijednost države, a je prevencija zaraznih bolesti osnovni korak u zaštiti naše djece.

“On je iskazao spremnost Ministarstva prosvjete da pruži svu tehničku, logističku i svaku drugu vrstu pomoći Ministarstvu zdravlja, kako bi zaštitili naše najmlađe”, kaže se u saopštenju.

Predstavnici ministarstava, kako se dodaje, dogovorili su formiranje zajedničkog tima čija će uloga biti što veća edukacija svih koji učestvuju u procesu vaspitanja i obrazovanja mladih, prevashodno roditelja, kako bi im omogućili lakši put ka sigurnim informacijama o zaštiti zdravlja djeteta.

“Predstavnici Ministarstva zdravlja podsjetili su javnost da se MMR vakcina, protiv morbila, zauški i rubeola, čiji obuhvat vakcinacije je svake godine manji, nalazi kao obavezna u kalendaru vakcinacije”, kaže se u saopštenju.

Šćekić je poručio da vakcinacija predstavlja najveće medicinsko dostignuće i najmoćnije oružje u cilju suzbijanja zaraznih bolesti, i da je neophodno da u pogledu imunizacije, javnost poštuje glas struke.

“Dogovorena je promocija značaja vakcinacije MMR vakcinom, i to prije svega u predškolskim ustanovama, a zatim i u osnovnim školama”, navodi se u saopštenju.

