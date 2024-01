Potpisan sporazum između EU i Crne Gore o učlanjenju u EU4Health program

Podgorica, (MINA) – Ministar zdravlja Vojislav Šimun i komesarka za javno zdravlje i bezbjednost hrane Evropske unije (EU) Stela Kiriakides potpisali su danas u Briselu sporazum između Unije i Crne Gore o učlanjenju u “EU4Health” program.

Iz Ministarstva zdravlja rekli su da je resorni ministar Vojislav Šimun prvi ministar zdravlja koji je posjetio Brisel od otvaranja pregovora za članstvo Crne Gore u EU 2012. godine.

Oni su rekli da je program “EU4Health”, koji je pokrenula EU, usmjeren na jačanje zdravstvenih sistema širom Evrope.

“Sa budžetom od 5,3 milijarde EUR, za period od 2021-2027. godine, program predstavlja do sada najveću podršku Unije u oblasti zdravstva”, dodaje se u saopštenju.

Šimun je nakon potpisivanja sporazuma kazao da će Crnoj Gori učešće u programu “EU4Health” omogućiti pristup EU fondovima za jačanje zdravstvenog sistema.

“Uključujući i aspekte koji se odnose na digitalnu transformaciju, mentalno zdravlje, Evropski prostor zdravstvenih podataka, globalno zdravlje, nezarazne bolesti, i učešće u EU mreži integrisanih onkoloških centara”, dodaje se u saopštenju.

On je kazao da je danas poslata jasna poruka da je u narednom periodu zdravlje prioritet za EU i jedan od glavnih instrumenata ka stvaranju Evropske zdravstvene unije.

“Očekujem da će benefiti ovog programa za crnogorski zdravstveni sistem biti višestruki i to kroz jačanje kapaciteta, efikasno korišćenje resursa i poboljšanje nivoa pripremljenosti za vanredne situacije“, kazao je Šimun.

Potpisivanjem ugovora, prema njegovim riječima, Crna Gora nastavlja da jača saradnju sa EU i pravi još jedan važan korak ka članstvu, što je, kakoje naveo, glavni spoljnopolitički prioritet Vlade.

Šimun je kazao da se Crna Gora nakon Norveške, Islanda, Moldavije i Ukrajine, pridružila zemljama EU i kroz taj program, čime pokazuje odlučnost i spremonst da sa kvalitetnim projektnim zadacima, dodatno unaprijedi i poboljša nacionalni zdravstveni sistem.

“Činjenica da je Crna Gora prva pristupila ovom programu od zemalja Zapadnog Balkana, čini me posebno ponosnim, jer je država još jednom dokazala da je predvodnik evropskih integracija“, naglasio je Šimun.

Kiriakides je, kako se navodi, izrazila zadovoljstvo zbog potpisivanja sporazuma i nadu da će se realizacijom programa poboljšati zdravstvena zaštita u okviru Unije, ali i van nje.

“Iako imamo blisko partnerstvo sa Crnom Gorom. Vjerujem da će ono biti ojačano i kroz dalji zajednički rad. Pored Crne Gore, ojačaćemo i druge članice EU, kao i Norvešku, Ukrajinu i Moldaviju”, dodala je Kiriakides.

Ona je kazala da će dozvoliti Crnoj Gori da učestvuje u političkim diskusijama sa državama članicama u postavljanju prioriteta programa “EU4Health”.

“I na taj način sagledati kako da zajednički preduzmemo aktivnosti koje će državi donijeti dobrobit”, dodala je Kiriakides.

Ona je kazala i kako su principi o kojima se danas govori mnogo jači kada se radi zajedno i udruženo.

“I kada smo bolje pripremljeni, na šta nas je posebno podsjetila pandemija kovida”, dodala je Kiriakides.

Prema njenim riječima, kroz saradnju i solidarnost doprinijeće se promjenama od kojih će građani imati samo korist u okviru EU, ali i šire.

U saopštenju se navodi da je na bilateralnom sastanku sa Kiriakides, koji je održan nakon potpisivanja Sporazuma, ocijenjeno da će učešće u tom programu biti još jedan korak bliže ka članstvu Crne Gore u EU.

Dodaje se i da je ocijenjeno i da je nova vizija razvoja zdravstvenog sistema u potpunosti usklađena sa prioritetima i principima EU.

Iz Ministarstva su rekli da je na inicijativu Šimuna, Kiriakidis prihvatila je poziv da dođe u zvaničnu posjetu Crnoj Gori.

Ona je, kako se navodi, naglasila da je tokom mandata posjetila svih 27 članica EU i da se nada da će Crna Gora biti sljedeća 28. članica EU.

